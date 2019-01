Ascolti tv 26 Gennaio | ecco i dati auditel dei programmi andati in onda ieri

Ascolti Tv 25 gennaio 2019 - vince il Milionario di Scotti. Cresce Quarto Grado - buon esordio di Povera Patria : Ascolti Tv di venerdì 25 gennaio 2019 . Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha vinto la prima serata tv con una media di oltre 3 milioni di spettatori e il 14,4% di share. Su Rai1 Superbrain - Le ...

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% - Povera Patria 5.9% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Ascolti 25 gennaio : flop di Superbrain su Raiuno - vola Barbara D'Urso : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, venerdì 25 gennaio 2019, caratterizzata in prima serata dalla messa in onda della terza puntata di Superbrain, lo show di Raiuno condotto da Paola Perego con la partecipazione di Francesco Paolantoni, che si sta avviando verso le fasi finali di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario, il game show ...

Ascolti tv venerdì 25 gennaio - nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : Nella serata di ieri si sono contesi il pubblico Superbrain e Il milionario Ecco gli Ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 25 gennaio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con Superbrain- Le supermenti. La trasmissione condotta da Paola Perego questa settimana ha interessato 2.571.000 spettatori. Lo show ha registrato così uno […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 gennaio, nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti ...

Ascolti tv venerdì 25 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 SuperBrain - Le supermenti, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film Viva l'Italia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Mai dire Talk ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019. Il Milionario vince con il 14.4% - Superbrain 12.2% - Quarto Grado 8.1%. Mai dire Talk chiude al 3.6% : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.571.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 3.034.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.519.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 Mai dire Talk ha catturato l’attenzione di 709.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv ieri - SuperBrain - Chi vuol essere milionario - Auditel 25 gennaio : RETE 4 " Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, nella prima serata di Rete 4, si è occupato dei maggiori casi di cronaca nera. Il giornalista si è occupato della morte di Stefania Crotti, scomparsa giovedì 17 ...

Ascolti TV | Venerdì 25 gennaio 2019 : Gerry Scotti Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Viva l’Italia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad ...

Ascolti tv giovedì 24 gennaio - ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 […] L'articolo Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei ...

Ascolti tv 24 gennaio - flop per L'Isola dei famosi : il debutto stracciato dalla suora : Puntuali come sempre arrivano gli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 24 gennaio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della prima puntata de L'Isola dei famosi 2019 con Alessia Marcuzzi, la quale ha dovuto fare i conti con la collaudata fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela. Ad avere la meglio è stata proprio la suora della fiction Rai, la quale ha messo KO il ritorno del reality ...

Ascolti TV | Giovedì 24 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti domina (22%) - Isola 18.27%. Morgan su Mercury 6.81% - cala Giacobbo (4%) : Isola dei Famosi: Luca Vismara, Ghezzal, Marina La Rosa, Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Sarah Altobello Nella serata di ieri, Giovedì 24 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.575.000 spettatori pari al 21.4% di share, nel primo episodio, e 4.848.000 spettatori pari al 22.64% nel secondo episodio (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Canale 5 – dalle 21.42 all’1.23 – la ...

Ascolti TV | Giovedì 24 gennaio 2019 : Isola dei Famosi: Luca Vismara, Ghezzal, Marina La Rosa, Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Sarah Altobello Nella serata di ieri, Giovedì 24 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Canale 5 la prima puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha ottenuto un ascolto di .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti ...

Ascolti tv giovedì 24 gennaio 2019 : Gli Ascolti della giornata, con un prime time tra le suore di Rai 1, Morgan che racconta Freddie Mercury e la prima de L'Isola dei Famosi 14. Prime Time Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5 ha registrato nelle due puntate .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 2 Freddie - Speciale Freddie Mercury con Morgan ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film La verità negata ha registrato .000 telespettatori, share %. ...

Ascolti Tv 23 mercoledì gennaio 2019 - vince la nostalgia di Al Bano. Sfida ad alta quota tra Amadeus e Striscia : Ascolti Tv di mercoledì 23 gennaio 2019 . vince Al Bano e vince la nostalgia canaglia delle canzoni del passato, di una carriera lunga 55 anni. Canale 5 brinda con il vino del cantante pugliese che ha ...