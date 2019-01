Appello dei critici italiani per A Rainy Day in New York

Magistratura - pg Cassazione : “Troppe toghe sotto inchiesta. Fiducia cala”. Dati : 25% dei processi prescritti in Appello : Continua a ridursi il contenzioso civile mentre si allungano i tempi dei procedimenti penali. E un quarto dei processi si prescrive in appello. Sono i numeri della giustizia italiana contenuti nel discorso tenuto dal presidente della Cassazione, Giovanni Mammone, per l’apertura dell’Anno giudiziario. Approfittando della presenza delle massime cariche dello Stato, il procuratore generale della Suprema corte, Riccardo Fuzio, ha colto per ...

Vaccini - Appello dei medici a Fico : «Sospenda la conferenza dei No Vax» : Il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e Odontoiatri, (Fnomceo) Filippo Anelli, ha indirizzato a Fico una lettera aperta. Si tratta di un appello al presidente...

Regionalismo differenziato - la “secessione dei ricchi” e l’Appello del Sud : "No alla secessione dei ricchi". No al Regionalismo differenziato delle Regioni del Nord che vuole il governo. "Non voltatevi dall'altra parte", questo il manifesto/appello che società civile, docenti universitari, economisti e scrittori rivolgono ai parlamentari del Sud e ai cittadini "perché non fingano di non vedere".Se passerà l'intesa tra le Regioni del Nord e il governo – è scritto nel testo – saremo ...

Parentopoli Ama - in Appello la Corte dei Conti ribalta le sentenze : Panzironi assolto e licenziamenti illegittimi : La Parentopoli romana in Ama? Non ha prodotto alcun danno erariale. E i 34 lavoratori assunti dall’allora ad Franco Panzironi e licenziati nel 2015? Altro che cacciarli: dovevano rimanere al loro posto, in quanto personale frutto di “una seria selezione dei candidati”, avente “le caratteristiche richieste per ricoprire le suddette figure professionali esecutive, con la competenza richiesta”; in fondo, su quest’ultimo punto, “non risultano ...

Terra dei Fuochi - 18 anni in Appello all’inventore delle ecomafie Chianese. Ma il reato di avvelenamento è prescritto : Una sentenza storica, anche se è arrivata tardi e non assicura alla giustizia tutti i colpevoli dello scempio che si è consumato nella Terra dei Fuochi. Nel processo sulla discarica Resit di Giugliano in Campania la Corte d’appello di Napoli ha condannato l’avvocato e imprenditore Cipriano Chianese, ritenuto l’inventore delle ecomafie per conto del clan dei casalesi, a 18 anni di carcere, due in meno rispetto ai venti inflitti in primo grado per ...

Cooperazione : l'Appello di Rabat per la promozione dei diritti umani nel mondo arabo : Rabat, 18 gen 08:47 - , Agenzia Nova, - Una conferenza internazionale organizzata ieri a Rabat dalla Camera dei consiglieri , Senato, chiede la promozione dei diritti umani nel mondo... , Mar,

'Non dimenticateci' - l'Appello dei giornalisti sudanesi : on abbiamo libertà di stampa, non abbiamo accesso a internet, non ci sono democrazia né diritti. Voi giornalisti italiani dovete essere la nostra voce. Se si muove il mondo occidentale abbiamo una ...

Napoli - neonato in gravi condizioni - l'Appello dei genitori : 'Serve sangue per salvarlo' : Si potrebbe trasformare in una vera e propria tragedia la vicenda che giunge direttamente dalla città di Napoli. Un bambino, praticamente neonato, è attualmente ricoverato presso l'ospedale Monaldi ed è in gravissime condizioni: il piccolo ha disperatamente bisogno di sangue per le trasfusioni, ovviamente sangue che sia compatibile col suo, affinché possa riuscire a sopravvivere. Così, i genitori, secondo quanto riferiscono i media locali, in ...

Foodora la rincorsa dei raider : l'Appello ribalta la sentenza : La corte d'Appello di Torino ribalta il verdetto di primo grado sul ricorso di 5 ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. Saranno risarciti ...

Foodora - accolto l’Appello dei cinque rider : sono dipendenti dell’azienda : La corte d'Appello di Torino ha accolto «per una parte sostanziale» il ricorso di cinque ex rider di Foodora, la piattaforma di consegne a domicilio controllata dalla tedesca Delivery Hero. I fattorini chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro, dopo la bocciatura in primo grado delle loro istanze...

Foodora - accolto in Appello il ricorso dei riders : "Siamo soddisfatti: in questo paese ci sono dei diritti per i lavoratori". Così Giulia Druetta avvocato dei riders di Foodora dopo la sentenza della Corte d'appello del tribunale di Torino che ha ...

Foodora - accolto in Appello il ricorso dei sei riders : "Siamo soddisfatti: in questo paese ci sono dei diritti per i lavoratori". Così Giulia Druetta avvocato dei riders di Foodora dopo la sentenza della Corte d'appello del tribunale di Torino che ha ...

Foodora - accolto l'Appello dei cinque rider : sono dipendenti dell'azienda : La sentenza crea un nuovo precedente nel dibattito sull'inquadramento contrattuale della cosiddetta gig economy, l'economia dei lavoretti, gig , svolti attraverso piattaforme digitali. Il primo ...

Foodora - la corte di Appello ribalta la sentenza sui rider : “I diritti esistono. Non eravamo dei folli a rivendicarli” : La corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado riconoscendo ai rider il diritto ad avere una somma calcolata sulla retribuzione stabilita per dipendenti del contratto collettivo logistica-trasporto merci. “Non eravamo dei folli quando affermavamo che queste persone avevano dei diritti – ha commentato l’avvocato Giulia Druetta che insieme al collega Sergio Bonetto ha seguito i fattorini -. È la conferma che i diritti ...