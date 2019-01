Anticipazioni Upas dal 4 all' 8 febbraio | Elena supportata da Marina

Anticipazioni Upas - puntate dal 4 all'8 febbraio : Prisco accusa un malore : Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole', capace di incuriosire il pubblico trattando tematiche differenti. Un esempio si ritrova nel personaggio di Franco, felice per il ritorno in palestra mettendo il passato alle spalle. L'uomo è stato costretto a chiudere la struttura in seguito alle minacce dello strozzino Gaetano Prisco, riuscito a ottenere il proprio scopo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a ...

Anticipazioni Upas : Elena incinta ma tentenna nel dire la verità a Valerio : Il mese di gennaio si sta per concludere e ci regala Anticipazioni sulle prossime puntate di Un Posto al Sole che creano stupore e diversi dubbi nei telespettatori in merito a relazionitra i protagonisti ormai consolidate, o che così sembrerebbero. L'esempio principale è il rapporto tra Valerio ed Elena, come si vedrà nelle puntate in onda da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio: in particolare, l'attenzione è posta intorno all'arrivo a Napoli ...

Anticipazioni Upas : Serena - test del DNA per dimostrare di essere figlia di Gigi Del Colle : Nelle puntate di 'Un Posto Al Sole' che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 gennaio, l'attenzione principale viene posta intorno a una decisione importante nella vita di Serena. Quest'ultima, a seguito della morte del padre, ha dovuto fare i conti con la falsità dei cugini pronti a plagiare la donna per prendersi la maggior parte dell'eredità lasciata da Gigi Del Colle. La Cirillo non ha seguito il consiglio del marito Filippo che ha cercato di ...

Anticipazioni Upas : Ciro propone a Franco di tornare a lavorare in palestra : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' in onda sul piccolo schermo dal 1996. Torna a essere al centro delle trame il personaggio di Franco Boschi che è stato poco presente in queste ultime settimane. L'attenzione principale, infatti, è stata rivolta intorno alle indagini sull'omicidio di Veronica, fino alla confessione di Vera che ha ammesso di aver ucciso la zia. Invece ci sono ...

Upas - Anticipazioni dal 26 novembre : Vera fugge dalla clinica svizzera : Lunedì 26 novembre comincia una nuova settimana con la longeva soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' che pone attenzione intorno al personaggio di Vera Viscardi, protagonista di un folle gesto. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 30 novembre rivelano che la giovane donna dimostra la propria insofferenza a rimanere nella clinica svizzera che non le dà i risultati sperati ed ha intenzione di lasciare la struttura ...