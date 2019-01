Anticipazioni Una Vita | Samuel scopre che Blanca è innamorata di Diego

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Arturo non intende prendere provvedimenti verso Elvira, limitandosi a rilevare che l’onore della figlia è ormai compromesso e che l’umiliazione già sbubìta è una punizione sufficiente. La ragazza rivela a Maria Luisa che vuole far ingelosire Simon… Susana prende le misure a Rosina e si accorge che il suo punto VITA non è aumentato: ciò le fa mettere in ...

Una Vita - Anticipazioni : Ursula pensava che Olga fosse posseduta dal demonio : Ursula L’arrivo improvviso a calle Acacias di Olga (Sara Sierra) animerà le puntate di Una Vita in onda questa settimana: Ursula (Montserrat Alcoverro), vista la comparsa della figlia, sarà costretta a confessare a Blanca (Elena Gonzalez) di avere abbandonato la stessa Olga da sola nel bosco, all’età di cinque anni, poiché convinta che fosse posseduta dal demonio. La versione della dark lady, ovviamente, non coinciderà con quella ...

Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Blanca sconvolta dal racconto di Olga : La Dicenta vuole sapere la verità e cerca di scoprirla dalla madre. Ursula le dà la sua versione dei fatti ma questa è ancora più terribile

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : la malattia inaspettata : anticipazioni Una Vita, puntate straniere: Diego è malato Le anticipazioni di Una Vita svelano che la salute di Diego Alday sarà appesa a un filo. Nelle nuove puntate della soap opera spagnola, nata dalla penna di Aurora Guerra, il giovane inizierà una relazione con Olga. Sarà Ursula a spingere la sua secondogenita a fare della avances al ragazzo per allontanarlo da Blanca. La Dicenta infatti sottolineerà di poter manipolare di più Samuel. ...

Anticipazioni Una Vita : Felipe in condizioni disperate - Celia in ansia : Felipe Alvarez Hermoso tornerà ad essere protagonista delle nuove puntate di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. L'uomo, infatti, rimarrà vittima di un incidente dopo aver deciso di difendere Antonito in tribunale. Una Vita, Anticipazioni: Antonito arrestato Tutto inizierà quando il figlio di Ramon verrà convinto da un certo Belarmino a partecipare alla costruzione di un monumento in onore dei caduti a Cuba. Ma l'anziano ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca rivela a Samuel di amare suo fratello Diego : Continuano ad appassionare le vicende della telenovela iberica “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. I colpi di scena non mancheranno nemmeno negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese. Le Anticipazioni ci dicono che Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) dopo aver rinunciato all’amore, sposando Samuel Alday (Juan Gareda) pur provando dei forti sentimenti soltanto per il cognato Diego (Ruben De Eguia), deciderà di ...

Una Vita Anticipazioni : BLANCA confessa a SAMUEL di amare DIEGO!!! : Terribile rivelazione in arrivo per SAMUEL Alday (Juan Gareda) nelle future puntate italiane di Una Vita: BLANCA Dicenta (Elena Gonzalez) confesserà infatti al marito di essere ancora innamorata di Diego (Ruben De Eguia). Vediamo insieme come si arriverà questa dichiarazione shock… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui la perfida Ursula (Montserrat Alcoverro) chiederà ad Olga (Sara Sierra), la ...

Una Vita Anticipazioni 27 gennaio 2019 : Blanca salva Ursula da Olga : La giovane Dicenta arriva giusto in tempo per salvare la madre dalla furia vendicativa di Olga. Successivamente la sorella le racconterà la verità sulla sua Vita.

Una Vita - Anticipazioni dal 27 gennaio al 1 febbraio : Blanca teme di essere incinta : Una Vita continuerà a regalare grandi emozioni al pubblico di Canale Cinque, che tutti i giorni segue con interesse ed attenzione le vicissitudini, gli intrighi e gli amori degli abitanti di Acacias. Le anticipazioni della soap opera spagnola dal 27 gennaio al 1 febbraio svelano che al centro della scena ci sarà il personaggio di Blanca, che riuscirà tempestivamente a salvare Ursula dall'aggressione di Olga e riterrà opportuno raccontare in giro ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 27 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 27 gennaio 2019: Blanca salva la VITA alla madre ma fa fuggire Olga. Sembra che Ursula sia stata ferita solo superficialmente. Blanca dice a tutti che ad accoltellare la madre è stata una ladra in quanto prima vuole conoscere da Olga la sua versione. Lolita chiede ad Antoñito di tacere sulla loro relazione, nonostante il permesso di Ramon. Intanto Servante fa una scommessa con Fabiana, volendole ...