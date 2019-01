Anticipazioni U&D | Luigi Mastroianni discute con Irene e si avvicina a Valentina

Anticipazioni U&D trono classico : Lorenzo - pronto per la scelta - si lamenta di Claudia : Il 26 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata ai troni di Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Lorenzo Riccardi. Quest'ultimo è stato il vero protagonista della registrazione, avendo annunciato di sentirsi pronto per effettuare la sua scelta, prima di avere un battibecco con la corteggiatrice Claudia. Le esterne con Giulia e Claudia Lorenzo Riccardi ha rivelato che questa sarebbe stata la sua ultima registrazione in ...

U&D Anticipazioni : Lorenzo piange per Giulia - Luigi si riavvicina ad Irene : Oggi 26 gennaio negli studio Elios di Cinecittà in Roma si è registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove gli assoluti protagonisti sono stati Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni. Proprio questi ultimi hanno dimostrato di essere molto vicini alla scelta che sarà trasmessa a febbraio in prima serata su Canale 5. Lorenzo si commuove in esterna con Giulia Dalle anticipazioni su Uomini e Donne, si apprende che Lorenzo ha ...

Anticipazioni U&D : Lorenzo in lacrime per Giulia - Claudia ammette di essere stufa : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, incentrata soprattutto sulle nuove vicende che riguardano il tronista Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti indiscussi di questa edizione. Dopo aver messo in scena una finta scelta, per Lorenzo è giunto il momento di fare sul serio, dato che anche per lui sta per avvicinarsi il momento dell'epilogo finale. In questa puntata vedremo che il tronista si ...

Anticipazioni U&D : il modello Andrea è il nuovo protagonista del Trono Classico : Le imminenti scelte dei 4 protagonisti del Trono Classico, hanno portato la redazione di Uomini e Donne a selezionare dei volti nuovi per la versione giovani della trasmissione; nel corso della registrazione del 26 gennaio, infatti, è stata già presentata la prima new entry. Colui che ha preso il posto di Teresa Langella sulla poltrona rossa, si chiama Andrea e fa il modello; sul portale Witty Tv è stato caricato il video con il quale il ragazzo ...

Anticipazioni U&D - Andrea è il nuovo tronista ufficiale : 'Aspetto un amore folle' - Video : È tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. In queste ore, sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, è stata caricata una breve clip di presentazione riguardante colui che sarà il prossimo protagonista del dating-show di Canale 5 che prenderà il posto di Andrea Cerioli. E, guarda caso, anche il nuovo protagonista del trono classico si chiama Andrea. Andrea, il nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Sono ambizioso e ...

Anticipazioni U&D oggi : quasi bacio tra Teresa e l'ex tentatore Dal Corso : Prosegue anche oggi l'appuntamento con Uomini e donne, la trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, che vedremo in onda alle ore 14.45 con l'ultima puntata di questa settimana. Come da tradizione, verrà trasmesso il secondo e ultimo appuntamento dedicato al trono classico, dopo quello di ieri pomeriggio che ha avuto come protagonista Lorenzo Riccardi, alle prese con la finta scelta che ha lasciato senza parole le sue due ...

Anticipazioni U&D del 24 gennaio : Lorenzo sceglie - ma è una messinscena : Oggi pomeriggio su canale 5, a partire dalle 14,40, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che vedrà clamorosi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo le Anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv', il tronista sarebbe pronto per fare la scelta, con tanto di sedie rosse al centro dello studio. Quanto messo in onda fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio scorso, ed è noto che ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Lorenzo che prende in giro le corteggiatrici : Grande attesa per la puntata di Uomini e donne che vedremo in onda questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5, la quale sarà caratterizzata da quella che potrebbe essere la scelta finale di Lorenzo Riccardi, ma che in realtà si tramuterà in un vero e proprio fake. Il tronista, infatti, stando alle Anticipazioni che arrivano in queste ore dalla pagina Instagram della trasmissione di Maria De Filippi, ha fatto credere alle due corteggiatrici Giulia ...

Anticipazioni U&D - Teresa pronta per registrare la scelta : l'annuncio di Raffaella Mennoia : A Uomini e donne è tempo di scelte e nel corso delle prossime settimane arrivano le registrazioni ufficiali delle nuove puntate serali della trasmissione di Maria De Filippi. Una delle novità di questa edizione, infatti, riguarda proprio la messa in onda in prime time del dating show Mediaset, il quale quest'anno occuperà anche lo slot serale in occasione delle scelte finali dei tronisti in carica. E proprio in queste ore Raffaella Mennoia, tra ...

Anticipazioni U&D - puntata odierna - la confessione di Armando : si vedeva con Noel : Oggi 22 gennaio 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over a partire dalle 14,40 su Canale 5 e che come ci rivelano le Anticipazioni sarà ricca di colpi di scena. Protagonista il cavaliere Armando Incarnato che confesserà la sua relazione clandestina con Noel, dopo che i due sono stati allontanti dal programma dopo le registrazioni di dicembre. Una rivelazione che lascerà a bocca aperta tutti e che porterà alla ...

U&D - Anticipazioni Over di oggi : Gems sotto accusa - Angela esce piangendo : Torna oggi, 21 gennaio, dopo la pausa del week end, una nuova puntata di Uomini e Donne e che, come di consueto, ad inizio settimana sarà dedicata al trono Over. Protagonista ancora una volta la querelle tra Gemma e Rocco, con la dama torinese sotto accusa da parte di Tina, che ritiene che la Galgani abbia sfruttato la conoscenza con Rocco solo per stare al centro dell'attenzione. Nervi tesi anche per Angela, ancora una volta al centro delle ...

Anticipazioni U&D : Irene manda a quel paese Luigi e lo molla - lui : 'Siete bambine - deluso' : Ieri 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Il programma di Canale 5, regala da sempre forti emozioni e colpi di scena che hanno entusiasmato gli appassionati del programma del ''biscione'' delle reti Mediaset. La puntata registrata ieri non sfugge a questa regola: Teresa Langella ha annunciato l'imminente addio ...

U&D - Anticipazioni Trono Classico : la Langella pronta alla scelta : La tronista Teresa Langella è pronta alla scelta tra Antonio e Andrea. L'annuncio è arrivato nel corso della registrazione del Trono Classico di Uomini e donne di giovedì, 17 gennaio, e dove, come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', la giovane napoletana si è detta convinta di essere giunta alla decisione finale che, come sappiamo, in questa stagione, verrà trasmessa nelle puntate serali di Uomini e Donne. Spoiler ...

Anticipazioni U&D : Teresa litiga con Andrea - Lorenzo si sbilancia con Giulia : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e le Anticipazioni di queste ore rivelano che anche in quella che c'è stata ieri, non sono mancati i colpi di scena che hanno avuto come protagonista Teresa Langella ma anche il tronista Lorenzo Riccardi, entrambi al centro della scena. La tronista, questa settimana, si è sbilanciata con il corteggiatore Antonio, scatenando la reazione negativa di Andrea Dal Corso, con il quale c'è ...