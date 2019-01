Anticipazioni Il Segreto | Elsa lascia Puente Viejo | Antolina finge di stare male

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 28 e martedì 29 gennaio 2019: Fernando chiede a Julieta qual è il motivo del cambiamento improvviso del suo atteggiamento verso di lui… Isaac rimane sconvolto dalla notizia che Antolina è incinta… Elsa intende scoprire l’identità dell’uomo che ha sedotto e abbandonato Antolina e chiede notizie a Dolores… Mauricio e Raimundo si recano nel luogo dove Raimundo aveva visto ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : un addio inaspettato : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Gonzalo lascia Maria? Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Il Segreto, la soap iberica che da anni appassiona il pubblico italiano. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Gonzalo potrebbe lasciare per sempre la soap. Gonzalo e Maria presto torneranno a Puente Viejo per fare luce sulla scomparsa di Esperanza e Beltran. Gonzalo ucciderà Donna Francisca davanti a un incredulo Fernando ...

Anticipazioni Il Segreto : Dolores e Tiburcio si ricongiungono : Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e sempre in grado di sorprendere. I prossimi mesi il pubblico italiano assisterà ad un momento molto emozionante, che vedrà protagonisti Dolores Asenjo (Maribel Ripoll) e il marito Tiburcio Comino (Cesar Capilla). Tutto avrà inizio quando la madre di Hipolito si allontanerà dal paese per godersi in solitaria un viaggio. Purtroppo proprio quando la ...

Il Segreto Anticipazioni 27 dicembre 2019 : Isaac scopre che Antolina è incinta : Isaac combattuto sul da farsi dopo aver scoperto che Antolina aspetta un bambino, vorrebbe prendersi le sue responsabilità ma teme di perdere Elsa.

Anticipazioni Il Segreto : Antolina dichiara di volersi uccidere : Ci aspettano diverse novità nelle prossime settimane di programmazione della soap Il Segreto: la ex domestica Antolina manifesta l'intenzione di togliersi la vita. La vicenda prende dunque una piega decisamente drammatica. In realtà si tratta di un mero espediente per spingere il falegname Isaac a convolare a nozze con lei. Isaac infatti sta vivendo un vero e proprio travaglio interiore in quanto da un lato vuole fermamente assumersi le proprie ...

Il Segreto - Adela in pericolo di vita : Anticipazioni trame dal 27 gennaio al 2 febbraio : Una nuova settimana di trame, sottotrame, avventure e misteri: la soap opera spagnola più amata d’Italia, Il Segreto, torna ancora una volta con i suoi tipici appuntamenti quotidiani da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 16.25. Di seguito tutte le anticipazioni. Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Raimundo è certo che Francisca sia in pericolo : Mentre Raimundo organizza un piano per trarre in salvo Francisca, Julieta inizia a sospettare di Prudencio. Intanto Antolina non ha mandato giù il comportamento di Elsa...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : un Promo annuncia il ritorno di Francisca Montenegro : Dopo sei mesi di assenza la Dark Lady torna a Punte Viejo e bastano pochi frame per capire che è più forte e pericolosa di prima.

