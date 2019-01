Anna Frank | la sua casa si rinnova per parlare alle nuove generazioni

Il Diario di Anna Frank spiegato ai bambini : "Anne era una bambina ebrea nata in una città tedesca. E come ogni bambina viveva felice con mamma e papà. Aveva solo quattro anni quando un uomo dai brutti baffetti salì al potere. Si chiamava Hitler, odiava gli ebrei e voleva farli scomparire. Per fortuna l'Olanda era un Paese libero in cui le cose andavano diversamente. Così la famiglia di Anne, come altre, si trasferì lì per vivere in pace. Un giorno ...