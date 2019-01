Andra e Tatiana Bucci | salve dalla Shoah perché il dottor Mengele le credette gemelle

huffingtonpost

(Di domenica 27 gennaio 2019) Era il 29 novembre 1944. Un treno arrivò presso il lager di Neuengamme e a scendere furono 20 bambini. Fra loro c'era Sergio de Simone, un bimbo italiano. Avrebbe festeggiato il suo compleanno quel giorno, se solo avesse potuto. Ma facciamo un passo indietro.Sergio era nato a Napoli nel 1937, un anno prima della promulgazione delle leggi razziali fasciste. Poi, suo padre Edoardo era partito per la guerra e la mamma Gisella aveva deciso di tornare nella casa della famiglia d'origine, a Fiume. Da sua sorella Mira, che aveva due bambine:, di 4 e 6 anni, molto legate a Sergio. La vita scorreva tranquilla, poi il terremoto: i bambini ebrei espulsi dalle scuole e gli adulti privati del loro lavoro, delle loro vite.Il dramma delle deportazioni iniziò, anche per Sergio e per la sua famiglia. Un delatore segnò la condanna del bambino, di sua madre e di ...