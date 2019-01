Allerta Meteo Campania | maltempo dalla mezzanotte di oggi

Allerta Meteo - arriva la prima tempesta che ci porterà ai Giorni della Merla : forte maltempo in tutt’Italia da stasera - Lunedì NEVE a Bologna [MAPPE] : 1/31 ...

Campania - stato di Allerta Meteo prorogato fino alle 12 di domani : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 12 di domani l'allerta meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Permangono, infatti, soprattutto sulle zone ...

Allerta Meteo Campania : prorogata criticità per neve e gelo : La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 12 di domani l’Allerta Meteo attualmente in vigore su tutto il territorio regionale. Le nevicate permangono, soprattutto sulle zone (già a quota 300 metri), con gelate persistenti. Sull’intero territorio regionale insisteranno “venti localmente forti settentrionali con raffiche” con conseguente mare agitato lungo le coste esposte e al largo. L'articolo ...

Allerta Meteo Puglia : rischio idrogeologico - in arrivo temporali - neve e vento : La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’Allerta Meteo arancione, valida dalle ore 10:30 di oggi e per le successive 20-30 ore, per rischio idrogeologico, per temporali, neve e vento localizzato sulla zona centrale adriatica, centrale bradanica e bacini del Lato e del Lenne. L’Allerta Meteo è gialla su Gargano e Tremiti, Salento e basso Fortore. Sono attese precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare si è spostato sullo Jonio : adesso arriva più freddo - altre 24 ore di forte maltempo e neve al Sud [MAPPE] : 1/29 Il Ciclone Polare nel suo culmine durante la giornata di ieri: ha raggiunto i ...

Allerta Meteo e maltempo al Centro Sud : neve - vento e scuole chiuse - Sky TG24 - : La perturbazione atlantica che staziona fra le isole maggiori porta precipitazioni, raffiche e possibili temporali. Allerta arancione in Puglia e Basilicata, gialla su Abruzzo, Molise, Calabria e gran ...

Protezione Civile : nuova Allerta Meteo per domani al centro-sud : Nuovo avviso della Protezione Civile per le prossime ore e domani, per condizioni di forte maltempo previste ancora sulle regioni centro-meridionali. Ecco l'allerta meteo con tutti i...

Allerta Meteo Abruzzo : nevicate tra stasera e domani : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione dei dati forniti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, comunica che nella giornata di oggi, 24 e di domani 25 gennaio, saranno possibili nevicate su tutto l’Abruzzo con quantitativi inferiori rispetto a quelli previsti nei giorni precedenti. Per la giornata di sabato 26 gennaio, è previsto un temporaneo miglioramento che interesserà gran parte del ...

Allerta Meteo per il Ciclone Polare - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Sud : MAPPE e BOLLETTINI : Allerta Meteo – Una profonda area depressionaria, centrata tra le due isole maggiori italiane, continua a mantenere condizioni di maltempo su gran parte delle regioni centro-meridionali, con precipitazioni sparse, venti forti e nevicate a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione per maltempo : Il centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso di condizioni metereologiche avverse, concernenti la possibilità dalle ore 20, e per le successive 24-36 ore, di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione - maltempo in arrivo : Il centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso di condizioni metereologiche avverse, concernenti la possibilità dalle ore 20, e per le successive 24-36 ore, di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al ...

Nuova Allerta Meteo sulla Campania : temperature in picchiata - arriva la neve su Napoli : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo su tutto il territorio regionale a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani, venerdì. Le previsioni ...

Allerta Meteo - il Ciclone Polare “Klaus” sempre più vicino al Sud : iniziano le 48 ore “clou” di maltempo e neve [LIVE] : 1/7 ...

Allerta Meteo Campania : in arrivo vento forte - nevicate e gelate : La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo valida per tutto il territorio regionale a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani. Un abbassamento delle temperature, soprattutto sulle zone interne, porterà nevicate generalmente a quote superiori ai 400 metri con gelate persistenti. Sull’intero territorio regionale insisteranno “venti localmente forti settentrionali con ...