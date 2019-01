Alla ricerca delle migliori olive ascolane a Roma…e non solo

laragnatelanews

: La provocazione di Giuditta sulla #SeaWatch3: si potrebbero far sbarcare i 47 SOLO SE restano a bordo i tre parlame… - Capezzone : La provocazione di Giuditta sulla #SeaWatch3: si potrebbero far sbarcare i 47 SOLO SE restano a bordo i tre parlame… - mante : Oggi Salvini nel giro di poche ore, fra la ola dei suoi commentatori, se l’è presa su FB con Giuseppe Genna Luigi… - Avvenire_Nei : #venezuela @falasca_s La Chiesa con il popolo, alla ricerca di una soluzione giusta e pacifica -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Croccanti, che quando le addenti (rigorosamente con le mani…evitate scene imbarazzanti con le forchette!) la panatura aderisce all’oliva che aprendosi rilascia tutto il suo calore e soprattutto il sapore gustoso della carne… benvenuti nel paradiso! Chi le conosce non può farne a meno, una tira l’altra e non sempre è facile trovare un posto che le faccia come tradizione vuole. Abbiamo trovato un escamotage: cercare un posto dove c’è un “marchigiano doc” . Ne abbiamo trovato uno che ha avuto l’idea di aprire un nuovo locale dal nome tradizionale e romantico Fornace Stella nel quartiere storico di Piazza Bologna, a due passi dal’ Università La Sapienza di Roma e precisamente in Piazza Lecce, facilmente raggiungibile anche da metro e bus.Un quartiere elegante, tranquillo di sera e un po’ più trafficato di giorno, ma Fornace Stella ha aperto la sua serranda da ...