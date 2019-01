Alfa Romeo | Fiat | Ferrari | Maserati | Jeep | FCA | le migliori notizie della settimana

Alfa Romeo - i modelli Quadrifoglio premiati Car of the Year 2019 [FOTO] : L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ha vinto il premio Car of the Year 2019 nella categoria “Performance Car of the Year” della rivista “What Car?” e Stelvio Quadrifoglio è stata eletta “Best Sports Suv” Il simbolo del Quadrifoglio tiene fede ancora una volta al suo nome facendo ottenere alle Alfa Romeo Giulia e Stelvio altri due riconoscimenti nel corso dell’annuale edizione del #premio Car of the ...

Alfa Romeo 4C : una versione retrò ispirata alla 33 Stradale [FOTO] : Dalla Turchia arriva un esercizio di stile su base Alfa Romeo 4C ispirato alla mitica 33 Stradale del 1967 L’Alfa Romeo 4C, declinata in versione coupé e spider, è una supercar compatta che grazie al suo rapporto peso-potenza molto favorevole riesce ad offrire prestazioni da urlo, riassumibili in uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in soli 4,5 secondi, nonostante la sua potenza sia appena di 245 CV. Nell’ultimo piano industriale della ...

F1 - Alfa Romeo Sauber : via i veli il 18 febbraio : ROMA - Presenterà la nuova livrea e debutterà in pista per la prima giornata ufficiale di test a Barcellona. La scuderia Alfa Romeo Sauber farà tutto in un'unica soluzione, il prossimo 18 febbraio, ...

F1 – Presentazione Alfa Romeo Sauber : scelta la data - Raikkonen e Giovinazzi svelano la C38 in pitlane : L’Alfa Romeo Sauber ha ufficializzato la data della Presentazione del suo team: la C38 di Raikkonen e Giovinazzi sarà svelata in pitlane a Barcellona Il conto alla rovescia per la nuova stagione di F1 è iniziato: il 17 marzo si apriranno ufficialmente le danze col Gp d’Australia. Lo spettacolo inizierà ancor prima dell’esordio stagionale, con le presentazioni dei team ed i test invernali. Ieri sera l’Alfa Romeo ...

F1 - presentazione Alfa Romeo Sauber : data - programma - orario d’inizio. La C38 si svela a Barcellona : La Alfa Romeo Sauber C38, vettura che disputerà il Mondiale F1 2019, sarà ufficialmente presentata il prossimo 18 febbraio a Barcellona (Spagna) cioè il giorno prima dei test invernali. Nel capoluogo catalano verrà alzato il velo sulla monoposto che verrà guidata da Kimi Raikkonen e da Antonio Giovinazzi nella prossima stagione, c’è grande attesa attorno alla nuova creatura del team che ha sede a Hinwil e che nutre importanti ambizioni per ...

Alfa Romeo e Maserati ceduti ai cinesi : operazione da evitare oppure occasione di rilancio? : Secondo alcune indiscrezioni sarebbe partita una trattativa tra FCA e Geely relativa alla cessione dei marchi Alfa Romeo e Maserati Non è in mistero che il colosso cinese Geely abbia mostrato più che un semplice interesse nei confronti della divisione CNH Industrial appartenente all’orbita del Gruppo FCA. Ora però, secondo le ultime indiscrezioni, questo interesse riguarderebbe anche altri asset di Fiat-Chrysler: Geely sarebbe infatti ...

L'Alfa Romeo 2500 delle Mille Miglia rubata dai rom ritrovata in una cascina : Il modello è una Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet. In carcere erano finiti tre componenti di una faMiglia rom che erano stati ripresi dalle telecamere mentre portavano via la vettura parcheggiata ...

Alfa Romeo : che fine ha fatto l’ammiraglia del Biscione? : Facciamo il punto sull’attuale gamma della Casa del Biscione e sulle preoccupanti prospettive del futuro L’ultimo piano industriale Alfa Romeo presentato da Marchionne lo scorso giugno e confermato dal nuovo CEO di FCA Mike Manley, prevede il rilancio del marchio con l’introduzione di nuovi modelli che andrebbero ad affiancare le attuali Giulia e Stelvio. Purtroppo però, il piano prevede esclusivamente l’introduzione di due nuovi SUV e ...

SPARCO Official Partner Alfa Romeo-Sauber Team : SPARCO, leader del settore motorsport equipment a livello mondiale, annuncia la Partnership con Alfa Romeo Sauber F1 Team. La multinazionale italiana sarà al fianco della scuderia svizzera fornendo le cinture di sicurezza per le monoposto e l’abbigliamento tecnico – tute, scarpe, guanti e underwear – di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, piloti titolari a partire […] L'articolo SPARCO Official Partner Alfa Romeo-Sauber Team ...

Nuova Alfa Romeo GTV : le ultime speculazioni sulla super-coupé del Biscione [FOTO] : Scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate sulla futura GTV accompagnate da una serie di rendering pubblicati in rete Dopo il disco verde definitivo dato dal CEO della Casa del Biscione per la realizzazione della futura supercar 8C, torniamo a parlare di un altro modello ad alte prestazioni che andrà ad arricchire la gamma Alfa Romeo. Stiamo parlando della Alfa Romeo GTV, versione coupé della Giulia che dovrebbe debuttare sul mercato nel ...

Alfa Romeo Stelvio diventa ibrida nel 2019 - per le 'sorelle maggiori' è ancora rebus : Nel 2019 Alfa Romeo si prepara allo storico passaggio al motore ibrido benzina-elettrico, ma all'orizzonte qualche nube si addensa sugli stabilimenti italiani destinati alle vetture top di gamma del Biscione, come il suv più grande di Stelvio, la coupè Gtv e la supersportiva 8C. La loro produzione, attesa nei prossimi anni, era stata annunciata con la presentazione del piano industriale Fca 2019-2022, che destinava 5 miliardi agli stabilimenti ...

Alfa Romeo allo stesso livello di Ferrari in Formula 1 : ecco il piano di Sergio Marchionne : Alfa Romeo è sicuramente uno dei marchi più amati dagli appassionati di motori in generale. Lo storico marchio milanese dallo scorso anno è tornato in Formula 1 grazie allo scomparso Sergio Marchionne ...