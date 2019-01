Alessandro Di Battista gioca di anticipo | papà pagava lavoratore in nero

ilfogliettone

(Di domenica 27 gennaio 2019)Didi. E prima che il programma tv 'Le Iene' mandi in onda il servizio sulinnell'azienda di famiglia, fa 'mea culpa' al posto del padre e in un video su Facebook annuncia: "Ho qualcosa da dirvi. Spero che tutto sia chiaro. E' una cosa personale". Quindi, spiega di aver avuto la notizia dal padre, di essersi "incaz..." intanto "perche' e' una cosa profondamente sbagliata" sottolinea ma anche perche', aggiunge, "a noi fanno le pulci su tutto. Io ora mi rimetto un po' in pista, anche se non da candidato, e provo a stare attento a tutto.. manco una macchina in doppia fila devi lasciare".Insomma, svela la notizia, si scusa, si dispiace e pur non giustificando il padre dice di "comprendere una situazione generalizzata di tante piccole imprese". L'ex deputato 5 Stelle dopo i tanti mesi trascorsi in viaggio in Sudamerica e' tornato a Roma ...