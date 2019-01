Alessandro Di Battista fuori controllo | Matteo Salvini come Macron e Saviano

Alessandro Di Battista gioca di anticipo : papà pagava lavoratore in nero : Alessandro Di Battista gioca di anticipo. E prima che il programma tv 'Le Iene' mandi in onda il servizio sul lavoratore in nero nell'azienda di famiglia, fa 'mea culpa' al posto del padre e in un video su Facebook annuncia: "Ho qualcosa da dirvi. Spero che tutto sia chiaro. E' una cosa personale". Quindi, spiega di aver avuto la notizia dal padre, di essersi "incaz..." intanto "perche' e' una cosa profondamente sbagliata" sottolinea ma anche ...

Alessandro Di Battista : «Mio padre ha avuto lavoratori in nero» : «Sì, mio padre ha avuto lavoratori in nero». La confessione arriva da Alessandro Di Battista, leader del M5S. L'ammissione è arrivata con una diretta Facebook....

Alessandro Di Battista - perchè non va più in Congo : Fosse comuni , 50 scoperte nell'ovest solo oggi,, disordini pressochè quotidiani dopo le elezioni presidenziali che si sono tenute a inizio anno, violenze intercomunitarie come quelle che lo scorso 16 ...

Alessandro Di Battista confessa : “Nell’azienda di mio padre un lavoratore in nero - sono incazzato” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, annuncia durante una diretta Facebook che nell'azienda di suo padre c'è un lavoratore in nero, anticipando quanto verrà trasmesso durante un servizio de Le Iene. "Mi sono incazzato", dice Di Battista raccontando della conversazione avuta col padre.Continua a leggere

Alessandro Di Battista confessa : 'Sì - mio padre aveva dei lavoratori in nero' : Costretto a confessare. Si parla di Alessandro Di Battista , che in una diretta Facebook di sabato 26 gennaio dice chiaro e tondo: 'Sì, mio padre ha avuto lavoratori in nero '. Il leader grillino ...

Alessandro Di Battista : "Nell'azienda di mio padre un lavoratore in nero. Mi sono arrabbiato a morte" : "Qualche giorno fa ho saputo da mio padre che c'è un lavoratore in nero nella sua azienda. Mi sono incazzato, è una cosa profondamente sbagliata. Mi sono arrabbiato a morte, perché non si fa e perché a noi fanno le pulci su tutto. Specialmente ora che sto tornando a dare una mano al Movimento 5 stelle". Così Alessandro di Battista, in diretta su Facebook: "Questa mattina mi ha chiamato mio padre, mi ha detto ...

Alessandro Di Battista : 'Mio padre ha avuto lavoratori in nero' : 'Sì, mio padre ha avuto lavoratori in nero'. La confessione arriva da Alessandro Di Battista, leader del M5S. L'ammissione è arrivata con una diretta Facebook. L'esponente grillino racconta che nei ...

Un codardo! Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi : Dopo la comparsata in tv da Fabio Fazio e le sparate alle agenzie sulla Francia e le "colonie africane", Alessandro Di Battista è tornato a esternare oggi sulla questione libica che è una delle concause del fenomeno immigratorio: "Guardate la Libia oggi. Nessuno sostiene che fosse un paradiso sotto Gheddafi ma non era l'inferno che è adesso. Un inferno creato ad hoc dai francesi con quell'intervento armato scellerato avallato purtroppo da ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi : 'Un codardo. Ricordo quando in Libia...' : Dopo la comparsata in tv da Fabio Fazio e le sparate alle agenzie sulla Francia e le 'colonie africane', Alessandro Di Battista è tornato a esternare oggi sulla questione libica che è una delle ...

Alessandro Di Battista : "Senza Putin - in Venezuela ci sarebbe già stato l'intervento armato degli Stati Uniti" : "Comunque la pensiate su Putin dovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicura Alessandro Di Battista che, su Facebook, prende posizione sulla crisi Venezuelana facendo osservare che "senza Putin già ci sarebbe stato un intervento armato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. ...

Nando Pagnoncelli - il sondaggio che annienta Alessandro Di Battista : ha perso credibilità : Alessandro Di Battista è tornato ma non sembra che il suo rientro sulla scena politica abbia convinto gli elettori. Anzi. Secondo il sondaggio Ipsos illustrato in diretta da Nando Pagnoncelli a DiMartedì su La7, il grillino ha addirittura perso credibilità. Alla domanda "Rispetto a prima, oggi Aless

Alessandro Di Battista - lo stranissimo silenzio sui soldi e il sospetto : chi finanzia il grillino : Il punto è che Dibba, il rivoluzionario che s'inerpica sul Machu picchu spingendo allegramente il passeggino e la moglie francese Sahra al seguito, l' uomo che percorre il mondo, dal Nicaragua al ...

Alessandro Di Battista da Fazio - finisce malissimo? Chi può portarlo in tribunale : 'Di Battista perde ogni volta un'occasione per tacere - accusa Corrado Alberto dell' Api , portavoce dei Pro Tav e dei 33 rappresentanti del mondo imprenditoriale torinese -. Se ci sono le tangenti, ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista usano Emmanuel Macron per colpire Matteo Salvini : La linea dura con la Francia è voluta fortemente da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - "Nessun timore reverenziale", "È evidente che occorre alzare la voce altrimenti nessuno ti rispetta" - e non si faranno passi indietro. L'idea che circola, riporta il Corriere della Sera, è di tirar fuori di