AGRICOLTORI CON TRATTORI PRESIDIANO CONSORZIO BONIFICA A GRAVINA | PRIMO ATTO CONTRO

Xylella - nel Barese tremila AGRICOLTORI in piazza con i trattori 'Il governo intervenga' : Siamo in piazza per esprimere un'idea comune di chi dice sì al paesaggio, alla produttività e alla scienza'. Tags Argomenti: provincia Bari Xylella Xylella fastidiosa Protagonisti: Angelo Annese

AGRICOLTORI in piazza contro la manovra e per salvare l'olio italiano : Nonostante la produzione dimezzata e l'emergenza Xylella il governo non ha previsto misure a sostegno dell'olivocultura -

Gli AGRICOLTORI pugliesi con il gilet arancione : 'Il governo deve ascoltarci' - : I 'gilet arancioni' chiedono il riconoscimento dello stato di calamità dopo le gelate di febbraio 2018, interventi mirati e decisi contro la xylella , 'seguendo la scienza e non i santoni', e lo ...

Bari - 3mila AGRICOLTORI in gilet arancione protestano contro il governo. Deputati M5s : “Chiediamo scusa” : Indossano gilet (arancioni), ma la loro è una manifestazione pacifista, molto diversa da quella che si sta consumando in Francia. Sono più di 3mila gli agricoltori e gli olivicoltori pugliesi che hanno invocato interventi seri e concreti da parte del governo e della regione per il rilancio del settore. Si sono ritrovati questa mattina a Bari nel piazzale dello stadio San Nicola con 150 trattori per sfilare nel centro del ...

Coldiretti : plauso per lo stop UE alle speculazioni contro gli AGRICOLTORI : Bene lo stop Ue alle speculazioni contro gli agricoltori da parte dei poteri forti dell’industria e della distribuzione grazie all’accordo raggiunto dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea per mettere al bando le pratiche commerciali sleali lungo la catena agroalimentare. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla nuova direttiva europea contro le azioni commerciali inique e immorali seguita fin dall’inizio dal relatore del ...

#iostoconlaLiguria : blitz di AGRICOLTORI e pescatori al Porto di Genova : blitz dei pescatori, degli agricoltori e degli allevatori con prodotti e pecore, asini e mucche al seguito al Porto di Genova per chiedere una nuova rotta per il futuro della Liguria. L’iniziativa è della Coldiretti per domani venerdì 30 novembre dalle ore 10.00 nella Darsena di Genova (Calata Vignoso) dove giungeranno migliaia di imprenditori e cittadini. Una mobilitazione accompagnata dalle eccellenze della terra e del mare ligure per ...