Addio a Giuseppe Zamberletti | il padre della Protezione civile in Italia

: Addio a Giuseppe Zamberletti, padre della moderna protezione civile. Il cordoglio del capo del Corpo nazionale Fabi… - emergenzavvf : Addio a Giuseppe Zamberletti, padre della moderna protezione civile. Il cordoglio del capo del Corpo nazionale Fabi… - RaiNews : E' morto Giuseppe #Zamberletti, 'padre' della Protezione civile. Aveva 85 anni. Borrelli: perdiamo un amico, un ma… - crocerossa : Addio a Giuseppe Zamberletti il padre della protezione civile italiana. Tra i primi ad introdurre il tema della pre… -

(Di domenica 27 gennaio 2019)e creatorenel nostro paese. E" morto a 85 anni all"Ospedale di Varese, era malato da tempo.si è sempre interessato di temi riguardanti la sicurezza deglini. Fu parlamentareDemocrazia Cristiana dal 1968, e dal 1972, sotto i governi di Aldo Moro e Giulio Andreotti, venne nominato Sottosegretario all"Interno con delega per la Pubblica sicurezza, l"antincendio e la. E" stato figura di rilievo e coordinatore in occasione di due terremoti che hanno colpito l", quello del 1976 in Friuli e quello del 1980 in Campania e Basilicata, dove, grazie all"esperienza maturata, ricoprì il ruolo di Commissario straordinario. A lui si deve l"intuizione che le calamità naturali possano e debbano essere previste, non solo affrontate una volta accadute. L"impreparazioneallora...