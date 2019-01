24 ore Daytona | Fernando Alonso trionfa con il Team Taylor

24 ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso mago della pioggia - vince in Florida! Alex Zanardi conclude 32° : pioggia e ancora pioggia. Giove Pluvio era ispirato dalle parti della Florida a Daytona (Stati Uniti), nel corso della celebre 24 Ore, edizione 2019. La gara americana che dà il via alla stagione dell‘IMSA Weathertech Sportscar Championship ha espresso il proprio verdetto con 10′ di anticipo. Sì perché la seconda di due sospensioni che vi sono state nel corso della gara, a causa delle condizioni poco sicure su asfalto bagnato, hanno ...

Maltempo su Daytona; Alonso brilla alla 24 ore : La pioggia non risparmia Daytona e soprattutto il circuito dove si corre la 24 ore. Alle 7 e 22 in punto ora locale, le 13.22 italiane, , quando mancavano 7h13' al termine, gli organizzatori hanno ...

24 ore Daytona 2019 : risultati e classifica dopo 17 ore. Gara congelata dalla bandiera rossa con Alonso in testa - è lotta a quattro per il successo : La 24 Ore di Daytona è ormai entrata nell’ultimo terzo di Gara ma la situazione della corsa è stata stravolta dall’arrivo della pioggia, che ha prima influenzato le strategie e le prestazioni in pista dei team e poi ha costretto la direzione Gara ad interrompere l’azione sul tracciato con la bandiera rossa. In attesa della ripartenza sono rimaste quattro vetture ancora a pieni giri e in lotta per il successo assoluto: si tratta ...

24 ore di Daytona - al via 47 auto. Show dei tifosi : tende e musica country : La folla di tifosi per la 24 ore. AP Alle 14.35 locali, le 20.35 in Italia, spaccate è partito il lungo treno di auto che si darà battaglia per 24 ore. In pista ce ne sono 47 divise in quattro ...

24 ore Daytona : risultati e classifica dopo 12 ore. Duello serrato tra Acura e Cadillac - quattro in lizza per il successo : Si sono completate le prime dodici ore di gara alla 24 Ore di Daytona, grande classica del calendario endurance che si sta disputando sullo storico tracciato del Daytona International Speedway in Florida. Lo spettacolo non è mancato in questa prima metà della competizione che si concluderà stasera alle ore 20.35. La corsa ha regalato già tantissimi colpi di scena sotto i riflettori che illuminano il tracciato nella notte statunitense. La sfida ...

LIVE 24 ore Daytona 2019 in DIRETTA : Fernando Alonso cerca la magia e punta a vincere! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 24 Ore di Daytona 2019. Sul mitico tracciato della Florida (Stati Uniti) andrà in scena una delle corse più attese del panorama motoristico americano che darà il via alla stagione dell’IMSA Weathertech Sportscar Championship 2019 e lo spagnolo Fernando Alonso sarà parte della festa. L’iberico, svestiti i panni del pilota di F1, si cimenta in una delle gare americane più prestigiose, per ...

24 ore Daytona 2019 : Fernando Alonso vuole rompere il ghiaccio oltreoceano : Fernando Alonso ed il suo team sono pronti: l’obiettivo è ben definito. Il mirino è puntato sul Daytona International Speedway in vista della 24 Ore di Daytona che si correrà tra le giornate di sabato e domenica e lo spagnolo vuole assolutamente centrare il gradino più alto del podio, dopo la sfortunata edizione scorsa, nella quale per colpa di diversi problemi tecnici concluse ben lontano dalle prime posizioni. E, effettivamente, la ...

24 ore Daytona oggi (26 gennaio) : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : La 24 Ore di Daytona è uno degli eventi automobilistici più importanti negli Stati Uniti d’America, già ribattezzata Grand American. Si tratta della corsa di durata per eccellenza sul suolo a stelle e strisce, una grande tradizione per tutto il pubblico al pari della 500 Miglia di Indianapolis. La stagione dei motori si apre ufficialmente con questo evento che mai come quest’anno avrà grande seguito anche in Europa vista la presenza ...

24 ore Daytona 2019 : la griglia di partenza. Fernando Alonso partirà in sesta posizione : La Mazda DPi di Olivier Jarvis, Timo Bernhard, René Rast e Tristan Nunez scatterà in pole position nella 24 Ore di Daytona, evento in programma sabato 26 e domenica 27 gennaio. Il pilota britannico ha stampato un super 1:33.685 durante le qualifiche e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Acura: quella di Rossi, Castroneves e Taylor partirà in seconda piazza (distaccata di 0.188), quella di Montoya, Pagenaud, Cameron sfilerà invece per ...

24 ore di Daytona 2019 : Fernando Alonso punta al successo nella Maratona della Florida : “Costruiscimi una macchina e io ti vinco Daytona”. Fernando Alonso non è Tom Cruise in “Giorni di Tuono” ma di sicuro lui quest’anno la 24 Ore di Daytona vuole vincerla. L’iberico, uscito di scena in grande stile dal mondo della Formula Uno sotto le luci di Abu Dhabi tra gli applausi di tutti, non è ancora soddisfatto e ricerca altro nel motorsport per soddisfare il proprio animo competitivo. La Maratona della ...

24 ore di Daytona – Pole position per la Mazda di Jarvis - solo sesto l’equipaggio di Fernando Alonso : La Mazda di Jarvis e compagni partirà davanti a tutti nella 24 Ore di Daytona, che scatterà oggi alle 20.35 italiane Fernando Alonso non va oltre il sesto posto nelle qualifiche della 24 Ore di Daytona, l’equipaggio dello spagnolo non riesce a centrare almeno la top-five fermandosi a sette decimi dalla Pole position di Oliver Jarvis. La Mazda del britannico, in squadra insieme alla coppia tedesca Bernhard-Rast e all’americano ...

24 ore Daytona 2019 - i favoriti. Fernando Alonso ci prova - Mike Conway e Helio Castroneves i primi rivali : Tra poche ore scatterà ufficialmente la 24 ore di Daytona, una delle gare di endurance più famose del mondo. Com’è ben noto sarà al via anche in questa edizione Fernando Alonso che proverà la grande vittoria dopo lo sfortunato tentativo dell’anno scorso. Il due volte campione del mondo di F1 farà parte del team Konica Minolta Cadillac DPi-VR assieme all’olandese Renger Van der Zende, allo statunitense Jordan Taylor ed al ...