Web tax | raffica di esenzioni | tlc | pagamenti | software | Consip

Web tax - ncc e Trivelle : cosa c'è nel dl semplificazioni : Ecco le varie misure contenute nel decreto legge: alcune sono già note da tempo, altre sono delle vere e proprie novità

Silvestri - Luiss - : "Sì alla Web tax - ma non colpisca le aziende italiane" : MILANO - Si sa, le tasse pesano a tutti. E quella dell'ottimizzazione fiscale è un problema che tutte le aziende cercano di affrontare al meglio, cercando di strutturarsi al meglio per pagarne di meno.

Manovra : dalla Web tax al credito sui prodotti riciclati - le novità 2019 per le imprese : Per esempio la web tax prevede due decreti da varare entro fine aprile: un decreto Economia e un provvedimento delle Entrate. Ecco, in sintesi, le novità introdotte dalla Manovra. Ace: abrogato il ...

Manovra 2019 : flat e Web tax tra le novità sulla Legge di Bilancio : Con la prima Manovra del governo giallo-verde, introdotta a partire dall'anno nuovo, c'è stata una notevole riduzione delle tasse per le partite Iva, ma anche la nascita di una nuova sanatoria (per le irregolarità formali nella dichiarazione dei redditi sanabili tramite il versamento di 200 euro per ogni periodo d’imposta) in arrivo. Conseguenza è l'inasprimento del prelievo su alcune categorie e l'abolizione di alcuni incentivi. Argomenti ...

Fisco : l'abc delle novità 2019 - dall'auto alla Web tax : Dallo 'sconto' per l'acquisto dell'auto elettrica alle zero tasse previste per le vecchie cartelle sotto i 1.000 euro. Dalla A alla Zeta il Fisco promette molte novità per il 2019, con alcune ...

"Ora limitare la Web tax italiana ai soli giganti di Internet" : ROMA - limitare la web tax ai soli grandi gruppi mondiali, da Facebook a Google, risparmiando invece le realtà editoriali italiane ed europee. Una raccomandazione al governo, a firma Patrizia Marrocco,...

La Manovra di Bilancio è legge. Nel testo tagli all'editoria - Web tax e lo stop definitivo agli incroci tv-giornali : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle crisi bancarie potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'Economia per ottenere il rimborso: agli azionisti fino ...

Webtax - ecotassa e blocco assunzioni della P.a. : tutte le novità della Manovra : Webtax, fondi per reddito di cittadinanza e quota 100, flat tax per i pensionati che dall'estero tornano a vivere al Sud, blocco delle assunzioni della Pubblica amministrazione. Ma niente nuovo ...

Come funziona la nuova Web tax : Tra le novità inserite dal governo Lega-Movimento 5 Stelle nel maxiemendamento alla legge di bilancio approvato in Senato nella notte tra sabato e domenica scorsi c’è la cosiddetto web tax, ovvero un’imposta sui servizi digitali forniti dai colossi di internet. La proposta attuale ricalca sostanzialmente quella che era stata presentata nel marzo scorso in Commissione europea e discussa all’Ecofin da parte dei ministri dell’economia ...

Manovra - l’Italia ha preso la direzione giusta verso l’innovazione digitale. Peccato però per la Web tax : Quando si tratta di investire sul futuro, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, specie in un Paese come il nostro in condizione di conclamata emergenza digitale, non è mai abbastanza. Bisogna, però, riconoscere che a scorrere la legge di bilancio appena approvata alla Camera dei Deputati e a provare a unire i puntini che saltano da un comma all’altro si riesce a scorgere, senza troppa fatica, un piano, un programma, una road map di un governo ...

Manovra - chi e come colpirà la nuova Web tax : ... poi ripresa anche in sede Ecofin tra i Ministri delle Finanze dell'Unione Europea nel tentativo, fallito, di trovare una soluzione multilaterale al problema dell'economia digitale,, con la ...

Manovra - Durigon : "Decreto pensioni entro il 12 gennaio". Di Maio : "Web tax non sarà punitiva" : MILANO - ll decreto legge con le norme sulla previdenza dovrebbe essere approvato tra il 10 e il 12 gennaio. Lo fa sapere il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sottolineando che ci saranno le ...

Web tax - professioni sanitarie e assunzioni : cosa c’è nella manovra fiscale 2019 : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Giovanni Tria durante la votazione della manovra di bilancio in Senato (Foto Roberto Monaldo / LaPresse) Al termine di un travagliato iter parlamentare e dopo un delicato braccio di ferro consumato sull’asse Roma-Bruxelles, nella notte tra sabato e domenica il Senato ha finalmente approvato la legge di bilancio per il 2019. Il via libera definitivo arriverà solo ...

Manovra : via libera dal Senato. Confermati i tagli all'editoria e la Web tax; per la Rai 80 milioni in 2 anni : RIMBORSO PER I RISPARMIATORI TRUFFATI I risparmiatori truffati coinvolti nelle liquidazioni bancarie degli ultimi anni potranno rivolgersi direttamente al ministero dell'economia per ottenere il ...