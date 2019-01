Vodafone | giù il fatturato | -6 | 8%

Vodafone migliora in Italia - grazie anche a ho. Mobile che raggiunge 1 milione di utenti : Dopo un secondo trimestre decisamente difficile, Vodafone chiude il 2018 in miglioramento, grazie a una riduzione dell'intensità della competizione. L'articolo Vodafone migliora in Italia, grazie anche a ho. Mobile che raggiunge 1 milione di utenti proviene da TuttoAndroid.

Esiste un programma di ricompense Vodafone? Clienti raggiunti da mail truffa : Esiste davvero un programma di ricompense Vodafone per i Clienti che hanno utilizzato nel tempo un dispositivo a marchio dell'operatore? Una vera e propria valanga di mail che promettono regali come Samsung Galaxy S9, iPhone X e iPad Pro sta raggiungendo le caselle di posta di molti italiani, Clienti e non ma ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo di truffa che punta ad approfittare della grande popolarità dell'operatore rosso. Come ...