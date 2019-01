VIDEO Daniel Grassl ottimo sesto agli Europei | che debutto in società | riviviamo il free

BELEN E DILETTA LEOTTA - VIDEO 'HOT' A RADIO105 / Daniele Battaglia si scusa : 'Non volevo offendere le donne' : BELEN e DILETTA LEOTTA a RADIO105 riprendono in un VIDEO Daniele Battaglia in mutande. La scena sconvolge le due, poi però viene cancellato tutto

VIDEO Daniel Grassl - Europei pattinaggio artistico 2019 : riviviamo il fantastico corto dell’azzurro : Inizia in modo splendido il Campionato Europeo di Daniel Grassl. Il sedicenne altoatesino allenato da Lorenzo Magri è stato protagonista di un bellissimo programma corto caratterizzato dall’esecuzione di importissimi elementi come il quadruplo rittberger e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Nonostante uno step out nell’arrivo del triplo axel, l’azzurro ha conquistato 81.69 punti (42.54, 38.87) garentendosi il ...

VIDEO Danielle Collins rimonta Anastasia Pavlyuchenkova e va in semifinale agli Australian Open! : Arriva anche il primo verdetto del tabellone di singolare femminile: la statunitense Danielle Collins supera in rimonta la russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 2-6 7-5 6-1 e va in semifinale agli Australian Open. Nel penultimo atto attende la vincente della sfida tra la ceca Petra Kvitova e l’Australiana Ashleigh Barty. IL VIDEO DELLA SFIDA TRA Danielle Collins E Anastasia ...

Belen Rodriguez : da oggi ospite tutta la settimana in Radio con Diletta Leotta - Daniele Battaglia su 105 take away. Foto e VIDEO : Altro che Blue Monday! Questa mattina a Milano, negli studi di Radio 105, il monday era decisamente "hot". Merito di Diletta Leotta e Belen Rodriguez, tra le donne più sexy del mondo dello spettacolo,...

Australian Open – Danielle Rose Collins diventa virale : la tennista ha la risata più ‘terrificante’ del circuito! [VIDEO] : Danielle Rose Collins diventa virale sui social: la tennista americana si lascia andare ad una strana risata che spiazza tutti e fa il giro del web Danielle Rose Collins ha raggiunto una discreta popolarità negli ultimi giorni. La tennista britannica ha eliminato dagli Australian Open Angelique Kerber, campionessa di Wimbledon in carica ed una delle principali favorite per il successo finale. Ma la popolarità della quale abbiamo parlato ...

VIDEO Roger Federer-Daniel Evans Highlights Australian Open - lo svizzero accede al terzo turno : Roger Federer al terzo turno degli Australian Open 2019. Lo svizzero ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans in un match comunque complicato per l’elvetico soprattutto nei primi due set, con l’inglese che ha provato ad impensierire il numero due del mondo. Adesso Federer affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha superato in quattro set il francese Gael Monfils. Di seguito gli Highlights del match: Highlights Roger ...

F1 – Sessione di allenamento intensa e curiosa per Ricciardo : Daniel si prepara alla nuova stagione [VIDEO] : allenamento intenso e curioso per Daniel Ricciardo in vista della stagione 2019 con i colori della Renault Manca sempre meno alla stagione 2019 di F1: il nuovo Mondiale si prospetta ricco di emozioni, sorprese, colpi di scena e spettacolo. Tante le novità per il 2019, con Leclerc in Ferrari, Raikkonen in Alfa Romeo e Daniel Riccirdo in Renault. Dopo un periodo complicato con la Red Bull, l’australiano ha deciso di dire addio al team ...

Scherma – ‘Sfida d’amore’ tra Alice Volpi e Daniele Garrozzo : la fiorettista azzurra batte clamorosamente il fidanzato! [VIDEO] : Alice Volpi batte Daniele Garrozzo a tris con i birilli: il gioco-allenamento tra i due fidanzati finisce a favore della fiorettista azzurra Una sfida tra fidanzati quella messa in atto al Centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma. I due schermidori azzurri, Alice Volpi e Daniele Garrozzo si sono sfidati a tris con i birilli e ad avere la meglio è stata proprio la fiorettista della Nazionale italiana di Scherma. ...

DIRETTA GENOA ATALANTA / Streaming VIDEO e tv : a Marassi arbitra il signor Daniele Doveri - Serie A - : DIRETTA GENOA ATALANTA, Streaming video e tv: incrocio molto interessante tra Prandelli e Gasperini, entrambi ex importanti in questa sfida di Serie A.

DIRETTA VERONA PESCARA / Streaming VIDEO tv Dazn : al Bentegodi arbitra Daniele Minelli - Serie B - : DIRETTA VERONA PESCARA, Streaming video Dazn: allo stadio Bentegodi gli scaligeri ospitano il Delfino in Serie B, entrambe arrivano da una vittoria.

I momenti di sconforto di Giordana - Tish e Daniel nel daytime di Amici del 14 dicembre (VIDEO) : Nel daytime di Amici del 14 dicembre abbiamo visto i ragazzi cimentarsi con le lezioni, con le prove per la puntata di sabato e con dei momenti di crisi per diversi motivi. Domani, sabato 15 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano in cui le due squadre, quella di Atene e quella di Sparta, si sfideranno in una sfida a squadre per portare a casa la vittoria e non rischiare l’eliminazione dalla scuola. In questa settimana i ...

Milan Primavera - che gol di Daniel Maldini sotto gli occhi di papà Paolo. VIDEO : Altro passo falso dei giovani rossoneri allenati da Alessandro Lupi, penultimi nel campionato Primavera con 7 punti raccolti in 11 giornate. Allo Stadio Ossola di Varese è arrivato l'ennesimo ...

È successo in TV - 4 dicembre 2017 : Daniele Bossari vince il Grande Fratello VIP 2 (VIDEO) : Quella del 2017 è ad ora l'edizione del Grande Fratello VIP di maggior successo fra le tre trasmesse da Canale 5 con una media che ha sfiorato i 5 milioni di telespettatori in 13 puntate (inizialmente ne erano previste 11 puntate, ma in seguito ai buoni ascolti ottenuti, il programma si è prolungato di due settimane)Indimenticabili le 'malgiogliate' di Cristiano Malgioglio, irresistibili sipari tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, risate ...