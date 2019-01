Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 13 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA TIBURTINA E PRENESTINA E RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE Roma A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI ...

