Vettel e Ecclestone sul gatto delle nevi | stelle dello sport e un omaggio a Niki Lauda

F1 - Ecclestone e Vettel presenti al 'Kitz Charity Trophy' : ... si sono divertiti a bordo di un gatto delle nevi , guidato dal quattro volte campione del mondo, ndr, percorrendo la storica discesa che ospita una delle tappe della Coppa del Mondo di sci. ...

F1 - Bernie Ecclestone difende Sebastian Vettel : “La Ferrari non lo ha supportato” : Il Mondiale 2018 di Formula Uno fa parte già dell’album dei ricordi e le analisi sul suo svolgimento, in questo periodo di pausa, si sprecano. Tutti, o quasi, hanno fornito la loro chiave di lettura sul nuovo trionfo della Mercedes e del britannico Lewis Hamilton e sul fallimento della Ferrari e del tedesco Sebastian Vettel. Le critiche nei confronti del quattro volte iridato non sono mancate, ritenuto il principale responsabile del target ...

Ecclestone : "Schumacher era leader - Vettel no" : Bernie Ecclestone tira le somme di questa stagione 2018 ormai al termine: più della vittoria Mercedes - Hamilton a far discutere rimane l'accoppiata Ferrari - Vettel. Una vittoria mancata quella di ...