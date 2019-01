Venezuela | ultimatum dei leader europei a Maduro

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : «Elezioni libere o riconosceremo Guaidò». Lite all'Onu fra Russia e Usa : L'Ue, trainata da Germania, Francia, Spagna, dopo i primi tentennamenti si è schierata con il leader dell'opposizione Juan Guaidò, al fianco degli Stati Uniti, chiedendo...

Venezuela - governo diviso sull’ultimatum dell’Ue. Conte : “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi” : Il governo italiano si divide sulla crisi politica in Venezuela. Le due anime dell’esecutivo gialloverde hanno infatti posizioni contrastanti, come dimostra lo scontro tra Alessandro Di Battista del Movimento 5 stelle e il vicepremier leghista Matteo Salvini. Quest’ultimo infatti, ha dichiarato il suo sostegno all’ultimatum lanciato dall’Unione europea affinché il Venezuela vada al voto entro 8 giorni se non vuole che ...

Venezuela - ultimatum Ue : 'Elezioni subito' - Conte : 'No a interferenze' - Ma Moavero : 'Stiamo con Bruxelles' : E' bufera politica intorno al caso Maduro. Mentre a Caracas cresce la tensione tra il governo in carica e l'opposizione di Juan Gaudiò, che si è autoproclamato presidente, l'Unione europea chiede che ...

Di Battista contro Salvini : “Ultimatum al Venezuela? Una stronzata. Ridicolo come Macron qualsiasi”. Lui : “Parla a vanvera” : “Firmare l’ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola“. Così Alessandro Di Battista su Facebook ha attaccato il ministro dell’Interno. Immediata la risposta del capo del Viminale. “Di Battista ignora e parla a vanvera. Prima tornano diritti, benessere e libertà in Venezuela, ...

Venezuela - dalla Ue ultimatum a Maduro : “Elezioni libere o riconosceremo Guaidó” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha assicurato oggi via Twitter che «non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell’Impero statunitense». In un messaggio social precedente, av...

