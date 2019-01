Venezuela | Ue e Usa si schierano contro Maduro e con Guaidò Russia | “È un golpe Usa”

Venezuela - Maduro : piegheremo golpe Usa : 17.26 "Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'impero statunitense".Così in un tweet il presidente Venezuelano Maduro. "Siamo un popolo ribelle che difende gli ideali di un Paese con profonde radici storiche e che mai tradirà la patria-aveva twittato precedentementeNessuno ...

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Di Battista : 'Senza Putin ci sarebbe già stato un intervento armato USA in Venezuela' : In Venezuela la situazione politica è sempre più complessa, tra presidenti contestati dalla popolazione e presidenti autonominati. Intanto sono molti gli interventi a tal proposito anche nel mondo politico italiano. L'ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista, al riguardo, ha rilasciato dichiarazioni molto nette nelle ultime ore. Secondo la sua opinione gli USA sarebbero già intervenuti da tempo nello stato sudamericano, se non fosse stato ...

