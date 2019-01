Venezuela | Ue a Maduro | Elezioni subito | Lui | Sconfiggeremo il golpe

Roma - presidio pro Maduro all'ambasciata del Venezuela : presidio a sostegno del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, davanti all'ambasciata Venezuelana a Roma. 'Maduro legittimo presidente' è uno degli striscioni esposti dai manifestanti. 'Qui bisogna ...

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Venezuela - dalla Ue ultimatum a Maduro : "Elezioni libere o riconosceremo Guaidó" : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha assicurato oggi via Twitter che 'non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'Impero statunitense'. In un messaggio social precedente, aveva sostenuto che 'siamo un popolo ...

Venezuela - ultimatum Ue a Maduro : 'Elezioni libere o riconosceremo Guaidò' : Subito elezioni democratiche in Venezuela oppure l'Unione europea riconoscerà la leadership di Guaidò. E' l'ultimatum dell'Ue, reso noto dall'alto rappresentante Federica Mogherini, a Nicolàs Maduro. ...

Venezuela - Salvini : Bene ultimatum a Maduro - spero Italia si associ : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Ue e Usa si schierano contro Maduro e con Guaidò. Russia : “È un golpe Usa” : Scontro tra Usa e Russia su quanto avviene in Venezuela. Mosca accusa gli Stati Uniti di aver portato avanti un "colpo di stato" ai danni di Maduro. Mentre Washington, sostenuto dall'Ue e dai leader dei maggiori paesi europei, chiede nuove elezioni immediate. Altrimenti si potrebbe procedere con il riconoscimento della leadership di Guaidò. L'Italia, intanto, tace.Continua a leggere

Venezuela - Maduro : piegheremo golpe Usa : 17.26 "Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'impero statunitense".Così in un tweet il presidente Venezuelano Maduro. "Siamo un popolo ribelle che difende gli ideali di un Paese con profonde radici storiche e che mai tradirà la patria-aveva twittato precedentementeNessuno ...

Hamas e Hezbollah sostengono Maduro. L'Italia rompa il silenzio sul Venezuela : Secondo loro, l'atteggiamento statunitense 'rappresenta una minaccia per la sicurezza e la stabilità del mondo'. Lo stesso tono è utilizzato nelle dichiarazioni di Hezbollah. In un comunicato ...

Venezuela - scontro Usa-Russia all’Onu. Pompeo : «Maduro via subito». Mosca : «E’ golpe» : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuelana. Atteso per oggi il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Maduro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela caos - dall'Europa monito a Maduro : elezioni o riconosciamo Guaidò : La Commissione interamericana per i diritti umani ha diffuso una nota avvertendo che la vita e la salute di Guaido sono in pericolo , a causa dell'alta tensione politica nel Paese. Il sostegno di ...

Venezuela : Guaidò sollecita nuove proteste contro Maduro : Il leader dell'opposizione in Venezuela, Juan Guaidó, ha evocato nuove manifestazioni di piazza ed è entrato in contatto con Cina e Russia mentre intensificava la sua campagna per costringere alle dimissioni il presidente Nicolàs Maduro, da lui considerato un dittatore. Nella sua prima apparizione pubblica da quando si è dichiarato presidente ad interim del Venezuela mercoledì, il politico 35enne ha esortato i cittadini a scendere in piazza e ...