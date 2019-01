Venezuela | Spagna | Germania e Francia pronte a riconoscere Guaidó

Francia - Germania e Spagna danno 8 giorni a Maduro : "Pronte a riconoscere Guaidó presidente del Venezuela" : La Francia la Germania e la Spagna hanno preso la loro decisione sul Venezuela: sono pronte a riconoscere l'autoproclamatosi presidente Juan Guaidó se non verranno indette elezioni entro otto giorni. Dall'Italia, invece, nessuna posizione chiara: l'esecutivo temporeggia, tentenna, auspica una soluzione democratica ma non si schiera ufficialmente né con Guaidó né con Maduro. In un'intervista a La Stampa Guaidó ...