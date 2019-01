Venezuela | scontro Lega-M5S Salvini | Di Battista parla a vanvera Conte | no imposizioni

Venezuela - ultimatum a Maduro dai leader Ue : «Voto tra otto giorni» Scontro Usa-Russia all’Onu : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuela na. Atteso il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia. . Pompeo: « Maduro via subito». Mosca: «E’ golpe»

Venezuela - scontro Di Battista-Salvini. "Sei come Maduro" - la risposta "Parli a vanvera" : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuela na. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuela no che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Corrida Venezuela na. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela . Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Ma duro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - scontro al Senato. Casini 'L Italia scelga la posizione dei paesi liberi'. Risposta tiepida del M5s : Maggioranza in imbarazzo al Senato sul Venezuela . Il Pd, Fratelli d' Italia e i centristi chiedono al governo di riferire in aula e di sostenere l'iniziativa di Juan Guaidó, il leader dell'assemblea ...

Venezuela : crisi politica e scontro al vertice : Il Venezuela è ufficialmente in crisi. Nicolás Maduro, ovvero l'uomo che fino a qualche ora fa ne era stato il leader assoluto, è stato deposto dal capo dell'opposizione Juan Guaidó, che è stato investito dal Parlamento Venezuelano per prenderne il posto. A livello internazionale è giunto immediato il riconoscimento di Usa e Canada. Fra i paesi dell'area va registrato sostegno da parte di Argentina, Colombia, Perù ed Ecuador mentre il Messico si ...