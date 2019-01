Venezuela | Salvini | Bene ultimatum a Maduro | spero Italia si associ

Salvini : governo sostenga libere elezioni in Venezuela : E' l'auspicio espresso dal vicepremier Matteo Salvini sulla crisi politica in Venezuela dopo l'ultimatum lanciato al presidente Nicolas Maduro da Francia, Spagna e Germania. Secondo il vicepremier, ...

Venezuela - Spagna-Germania-Francia : "Elezioni subito" | Salvini : "D'accordo" | Russia : gli Usa stanno tentando un golpe : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - Juan Guaidò ringrazia Matteo Salvini per il sostegno - offre l'amnistia a Nicolas Maduro : Nell'Italia spaccata sul Venezuela , con i 5 Stelle che si trincerano dietro il politichese, con Giuseppe Conte ed Enzo Moavero che fanno gli equilibristi della diplomazia, a prendere una posizione è stato Matteo Salvini , che si è espresso contro la presidenza chavista di Nicolas Maduro . A ringrazia rlo per questo è Juan Guaidò, presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim della ...

