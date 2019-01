Venezuela | Pompeo sollecita il mondo a ' stare con la Libertà'

Venezuela - scontro Usa-Russia all’Onu. Pompeo : «Maduro via subito». Mosca : «E’ golpe» : Parigi, Berlino e Madrid trovano una linea comune sulla crisi Venezuela na. Atteso per oggi il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Probabile il veto di Cina e Russia

Venezuela - duro scontro all’Onu tra Usa e Russia. Pompeo : “Regime di Maduro è mafioso e illegittimo”. Mosca : “Golpe” : Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Russia sulla crisi politica del Venezuela . Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito oggi per una seduta d’emergenza richiesta proprio dagli Usa. “L’esperimento socialista in Venezuela è fallito, la gente è alla fame. Il regime di Ma duro è mafioso e illegittimo, ha portato l’economia al collasso. Poniamone fine” ha detto il segretario di stato americano Mike Pompeo ...

Venezuela : Maduro "ringrazia" Pompeo per riunione Consiglio di sicurezza Onu e invia a New York ministro Esteri Arreaza : ... 25 gennaio, che manderà il suo ministro degli Eteri, Jorge Arreaza , alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiesta dagli Stati Uniti, per discutere della crisi politica del ...

Venezuela : Pompeo - no a ritiro diplomatici : ANSA, - WASHINGTON, 24 GEN - Gli Usa non ritireranno i propri diplomatici da Caracas, come chiesto da Nicolas Maduro, perché non lo riconoscono come legittimo presidente e quindi "non considerano che ...