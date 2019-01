Venezuela | Maduro | fermeremo golpe Usa

Venezuela - scontro Di Battista-Salvini. "Sei come Maduro" - la risposta "Parli a vanvera" : Il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. Il popolo italiano si ricorda o no cosa ...

Venezuela - ULTIMATUM UE A MADURO/ 'Elezioni o Guaidó' : Italia si smarca. Conte - 'no interventi impositivi' : VENEZUELA, caos MADURO/ L'Ue riconosce Guaidò, il ministro Matteo Salvini "D'accordo", ma la Russia non ci sta e punta il dito contro gli Usa

Venezuela - Lega e M5s si dividono ancora - Salvini : 'Sì ultimatum a Maduro' ma Di Battista : 'Stronzata' : Nuovo scontro nel governo. Questa volta ad alimentare i contrasti è la crisi in Venezuela . Secondo il vicepremier Matteo Salvini , infatti, Francia, Germania e Spagna "hanno fatto bene a dare l'...

Venezuela - dalla Ue ultimatum a Maduro : “Elezioni libere o riconosceremo Guaidó” : Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro ha assicurato oggi via Twitter che «non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di Stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell’Impero statunitense». In un messaggio social precedente, av...

Roma - presidio pro Maduro all'ambasciata del Venezuela : presidio a sostegno del presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, davanti all'ambasciata Venezuelana a Roma. 'Maduro legittimo presidente' è uno degli striscioni esposti dai manifestanti. 'Qui bisogna ...

Venezuela - Ue a Maduro : "Elezioni subito" | Lui : "Sconfiggeremo il golpe degli Usa" | All'Onu è scontro tra Stati Uniti e Russia : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Venezuela - Salvini : Bene ultimatum a Maduro - spero Italia si associ : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Ue e Usa si schierano contro Maduro e con Guaidò. Russia : “È un golpe Usa” : Scontro tra Usa e Russia su quanto avviene in Venezuela. Mosca accusa gli Stati Uniti di aver portato avanti un "colpo di stato" ai danni di Maduro. Mentre Washington, sostenuto dall'Ue e dai leader dei maggiori paesi europei, chiede nuove elezioni immediate. Altrimenti si potrebbe procedere con il riconoscimento della leadership di Guaidò. L'Italia, intanto, tace.Continua a leggere

Venezuela - Maduro : piegheremo golpe Usa : 17.26 "Non riposeremo fino a quando non avremo sconfitto il colpo di stato con cui si pretende di interferire nella vita politica del Venezuela, mettere da parte la nostra sovranità e instaurare un governo fantoccio dell'impero statunitense".Così in un tweet il presidente Venezuelano Maduro. "Siamo un popolo ribelle che difende gli ideali di un Paese con profonde radici storiche e che mai tradirà la patria-aveva twittato precedentementeNessuno ...

