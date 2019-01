Venezuela | l' ultimatum di Francia | Spagna e Germania | «Elezioni subito o riconosciamo

Venezuela : ultimatum Macron-Merkel-Sanchez : 'Elezioni o riconosciamo Guaidò' : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela . E' l' ultimatum a ...

Venezuela - Macron - Sanchez e Merkel lanciano un ultimatum : “Elezioni entro 8 giorni o riconosciamo Guaidò presidente” : Convocare elezioni “eque, libere, trasparenti e democratiche” entro otto giorni oppure Francia, Spagna e Germania riconosceranno Juan Guaidò come presidente del Venezuela . È l’ ultimatum a lanciato unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron , dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel a Nicolas Maduro. Una posizione a cui potrebbero unirsi presto anche altri Paesi. I leader europei ...

