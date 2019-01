Venezuela, leader europei con Guaidò

: Caos in Venezuela, si muove la Spagna: «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó» - Corriere : Caos in Venezuela, si muove la Spagna: «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó» - riotta : Intervista al leader #Venezuela democratico #Guaido su @LaStampa @PMastrolilli da leggere! 'ITALIA AIUTACI!' - tg2rai : Il #Venezuela sull'orlo della guerra civile. Scontri tra le forze di polizia e i manifestanti, in piazza per chiede… -

Spagna, Francia e Germania chiedono di indire elezioni entro 8 giorni altrimenti riconoscerannocome il presidente del Parlamento. Oggi si riunirà il Consiglio di Sicurezza Onu. "Se non saranno annunciate elezioni entro 8 giorni,saremo pronti a riconoscerecome 'presidente in carica' delper avviare un processo politico",il presidente francese Macron era stato il primo stamane ad esprimersi su Twitter. La posizione francese ha poi avuto il via libera dai governi di Germania e Spagna.(Di sabato 26 gennaio 2019)