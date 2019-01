Venezuela | i governi europei appoggiano Guaidò Ma la Russia | Colpo di stato

Venezuela - i governi europei : "Elezioni subito o riconosciamo Guaidò" : L'Europa si muove sulla crisi che sta scuotendo il Venezuela . E i Paesi principali scelgono di sostenere il presidente autoproclamato Juan Guaidò, oppositore del regime di Nicolas Maduro.Nella giornata di sabato sono arrivate via Twitter e conferenze stampa una serie di dichiarazioni fotocopia da parte dei governi di Germania, Francia e Spagna. "Il popolo Venezuela no deve poter decidere liberamente del suo futuro", comunicano Angela Merkel, ...

Venezuela - Maduro : "No a governi extracostituzionali". Putin si schiera con lui : La crisi. Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato di non voler accettare che "un qualsiasi Impero ci imponga governi per vie extracostituzionali". In un messaggio sul suo account ...