Venezuela | Francia-Germania-Spagna | Elezioni o riconosceremo Guaidò

Venezuela - l'ultimatum di Francia - Spagna e Germania : «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó » : Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier spagnolo Pedro Sánchez e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno dichiarato che riconosceranno Juan Guaidó come presidente ad interim se Maduro ...

L’Europa incalza il Venezuela - Francia-Spagna-Germania : “Senza elezioni - riconosceremo Juan Guaidò presidente” : Convocare elezioni "eque, libere, trasparenti e democratiche" entro otto giorni oppure la Francia, la Spagna e la Germania riconosceranno Juan Guaido' come presidente del Venezuela. E' l'ultimatum a Maduro lanciato oggi unanimemente dal presidente francese Emmanuel Macron, dal premier spagnolo Pedro Sanchez e dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. La Francia, dunque, è pronta a riconoscere Juan Guaidò come presidente del Venezuela se non ...