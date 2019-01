Venezuela | Francia | Germania e Spagna pronte a riconoscere Guaidó

Venezuela - Spagna-Germania-Francia : "Elezioni subito" | Salvini : "D'accordo" | Russia : gli Usa stanno tentando un golpe : Se il voto non si svolgerà entro otto giorni Macron, Merkel e Sanchez appoggeranno l'autoproclamazione alla presidenza del leader dell'opposizione. Guaidò: "Grazie per l'impegno"

