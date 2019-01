Venezuela | Di Battista | ultimatum Ue stronzata | Italia non firmi

Venezuela - Di Battista contro Salvini : "Parla come Macron e Saviano" : Durissimo attacco di Alessandro Di Battista a Matteo Salvini. E sulla crisi in Venezuela, l'alleanza di governo scricchiola.Nel giorno più difficile dal suo ritorno in Italia, con la notizia del padre che avrebbe fatto lavorare un dipendente in nero, Di Battista passa al contrattacco. E mette nel mirino il vicepremier della Lega con un post su Facebook."Firmare l'ultimatum UE al Venezuela è una str... megagalattica. E' lo stesso identico schema ...

Venezuela - scontro M5s-Lega. Salvini contro Maduro - Di Battista : ridicolo : Spero che il governo italiano «abbandoni ogni prudenza e sostenga il popolo Venezuelano che ha il diritto a libere elezioni e alla democrazia e lo dico perché vi sono tanti italiani in Venezuela che ...

Corrida Venezuelana. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

'Sul Venezuela Salvini è come Macron e Saviano'. L'accusa di Di Battista : 'L'Italia deve avere coraggio - prosegue - il governo deve esclusivamente dichiarare che serve una soluzione politica appoggiando il tentativo di Messico e Uruguay di mediare nella crisi Venezuelana. ...

"Sul Venezuela Salvini è come Macron e Saviano". L'accusa di Di Battista : "Firmare l'ultimatum UE al Venezuela è una stronzata megagalattica". Lo afferma senza mezzi termini su Facebook l'esponente M5s Alessandro Di Battista. "E' lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi - sostiene - identico. Qua non si tratta di difendere Maduro. Si tratta di evitare un'escalation di violenza addirittura peggiore di quella che il Venezuela vive ormai da anni. E mi meraviglio di Salvini che fa il ...

Di Battista : 'Senza Putin ci sarebbe già stato un intervento armato USA in Venezuela' : In Venezuela la situazione politica è sempre più complessa, tra presidenti contestati dalla popolazione e presidenti autonominati. Intanto sono molti gli interventi a tal proposito anche nel mondo politico italiano. L'ex parlamentare del M5S Alessandro Di Battista, al riguardo, ha rilasciato dichiarazioni molto nette nelle ultime ore. Secondo la sua opinione gli USA sarebbero già intervenuti da tempo nello stato sudamericano, se non fosse stato ...

Venezuela - Di Battista : "Senza Putin intervento armato Usa" : Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista , in un post dedicato alla crisi politica in Venezuela. "Io non l'ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando,. Qua ...