Venezuela | Conte | “Sì al voto subito ma no a interventi impositivi di altri Paesi”

Venezuela - Conte : No imposizioni Paesi stranieri - evitare divisioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - ULTIMATUM UE A MADURO/ 'Elezioni o Guaidó' : Italia si smarca. Conte - 'no interventi impositivi' : VENEZUELA, caos MADURO/ L'Ue riconosce Guaidò, il ministro Matteo Salvini "D'accordo", ma la Russia non ci sta e punta il dito contro gli Usa

Venezuela - Conte : no interventi esterni : 20.44 "Auspichiamo la necessità di una riconciliazione nazionale e di un processo politico che si svolga in modo ordinato e che consenta al popolo Venezuelano di arrivare quanto prima a esercitare libere scelte democratiche". Così su Facebook il premier Conte rompe il silenzio del governo italiano sul Venezuela."Fondamentale scongiurare una escalation di violenza e al Contempo evitare che il Venezuela, attraverso l' impositivo intervento di ...

Venezuela - ultimatum Ue : 'Elezioni subito' - Conte : 'No a interferenze' - Ma Moavero : 'Stiamo con Bruxelles' : E' bufera politica intorno al caso Maduro. Mentre a Caracas cresce la tensione tra il governo in carica e l'opposizione di Juan Gaudiò, che si è autoproclamato presidente, l'Unione europea chiede che ...

Venezuela - governo diviso : i cinquestelle frenano Conte e l'Italia non prende posizione : governo diviso sul Venezuela. È in corso un confronto tra le due anime dell'esecutivo sulla linea da prendere sulla crisi del Paese sudamericano. Una spaccatura che si è già palesata al Senato e si è ...

Venezuela - governo diviso. I Cinquestelle stoppano Conte : governo diviso sul Venezuela. È in corso un confronto tra le due anime dell'esecutivo sulla linea da prendere sulla crisi del Paese sudamericano. Il premier Giuseppe Conte, d'accordo con il ministro ...

Venezuela - Giuseppe Conte : “Preoccupato per escalation violenza - spero in percorso democratico” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commenta la situazione in Venezuela: "Esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza. Auspico un percorso democratico che rispetti libertà di espressione e volontà popolare". Salvini si schiera contro Maduro, le opposizioni chiedono al governo una presa di posizione netta. Intanto una mozione del Congresso della Cgil diventa un caso.Continua a leggere

Conte : rischi di escalation in Venezuela : 18.55 "Seguo gli sviluppi in Venezuela ed esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza". Così il premier Conte, su Twitter, auspicando "un percorso democratico che rispetti libertà di espressione e volontà popolare". E il presidente del Parlamento europeo, Tajani: "Ho parlato con il presidente dell'Assemblea Venezuelana Guaidò, esprimendogli solidarietà". "Non riconosciamo l'elezione di Maduro e siamo preoccupati per ...

Venezuela - Conte : rispettare la volontà popolare : Roma, 24 gen., askanews, - 'Seguo gli sviluppi in Venezuela ed esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza. Siamo vicini al popolo Venezuelano e al fianco della collettività ...

Venezuela : Conte - no escalation violenza : ANSA, - ROMA, 24 GEN - "Seguo gli sviluppi in Venezuela ed esprimo forte preoccupazione per i rischi di un'escalation di violenza. Siamo vicini al popolo Venezuelano e al fianco della collettività ...