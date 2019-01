Valentino Mazzola il campione che l’Argentina non ha conosciuto

lanotiziasportiva

(Di sabato 26 gennaio 2019) Esattamente cent’anni fa, il 26 gennaio 1919, nacque a Cassano d’Adda; considerato tra i più grandi della storia del calcio e, secondo alcuni, il migliore calciatore italiano di tutti i tempi.Calcio, Storie, Sudamerica,fu il capitano e il simbolo del grande Torino, la squadra riconosciuta come una delle più forti al mondo nel dopoguerra, con la quale vinse ben cinque scudetti consecutivi.Si mise in luce nel Venezia, allorché iniziò a giocare nella posizione di mezzala sinistra che conservò per tutta la sua carriera e gli consentì di espandere la propria fama oltreoceano.Conquistato il titolo nel 1948 e con ancora alcune gare del campionato da disputare, il Toro, desiderato da diverse federazioni sudamericane, fu invitato dalla confederazione brasiliana a disputare quattro amichevoli.Nel mese di luglio del ’48, ...