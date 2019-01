Valentina Nappi senza filtri | ' In Italia mancano i neri | bisogna fare immigrazione di

Valentina Nappi vuole i migranti in Italia : "Troppi pochi neri per il porno" : Dopo aver detto di essere stata "stuprata" da Matteo Salvini e dopo lo scontro piuttosto accesso con Vittorio Sgarbi, Valentina Nappi torna all'attacco. La pornostar non vuole deporre l'ascia di guerra e vuole portare avanti le sue idee. Sempre a modo suo, ovviamente. Così, intervistata da La Zanzara su Radio24, la pornostar si è lasciata andare anche fin troppo con il suo lessico da sempre molto colorito.Nell'intervista, la pornostar prima ...

Valentina Nappi vuoi i migranti in Italia : "Troppi pochi neri per il porno" : Dopo aver detto di essere stata "stuprata" da Matteo Salvini e dopo lo scontro piuttosto accesso con Vittorio Sgarbi, Valentina Nappi torna all'attacco. La pornostar non vuole deporre l'ascia di guerra e vuole portare avanti le sue idee. Sempre a modo suo, ovviamente. Così, intervistata da La Zanzara su Radio24, la pornostar si è lasciata andare anche fin troppo con il suo lessico da sempre molto colorito.Nell'intervista, la pornostar prima ...

Valentina Nappi - la pornostar lancia un appello : “Cerco ragazzi di colore per fare porno - purtroppo i neri scarseggiano” : “Io ho fatto gang anche con 13 neri ma i neri scarseggiano. Secondo me bisognerebbe anche fare immigrazione di qualità, e quindi fare scambi culturali”. A dirlo è la pornostar Valentina Nappi che, dai microfoni de La Zanzara su Radio 24 ha lanciato un appello: “Io non riesco a trovare ragazzi di colore in Italia, perché la maggior parte vengono per la maggior parte da paesi poveri, con forti idee religiose e non vogliono fare porno. ...

Sgarbi furioso con Valentina Nappi : 'Chi è questa cretina?' (VIDEO) : "Sono stata stuprata da Matteo Salvini". Un post di Valentina Nappi riguardo a quello che sarebbe il modo di pensare e di agire del ministro dell'Interno ha fatto molto discutere. Non a caso l'attrice a luci rosse è stata invitata a partecipare alla trasmissione televisiva di Rete 4 Stasera Italia in cui ha ingaggiato un duello dialettico 'rusticano' con Vittorio Sgarbi. Un confronto molto acceso in cui non sono mancate parentesi di turpiloquio, ...

Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi che ha attaccato Salvini : 'Fatti i c***i tuoi' : Nel corso delle ultime settimane si è discusso molto in merito ad uno scottante messaggio mediatico lanciato dall'attrice a luci rosse Valentina Nappi, che ha dichiarato di sentirsi culturalmente stuprata dalle ideologie politiche rappresentate in Italia dal leader della Lega, Matteo Salvini. L'attrice a luci rosse ha manifestato tutto il suo disappunto contro il ministro dell'interno, postando online uno stato, nel quale la giovane ha ...

Duello epico : Vittorio Sgarbi brutale con Valentina Nappi : "Fa la pornostar e allora parli di ca**i! Si intende solo di quello" è l'invettiva di Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi a Stasera Italia, l'approfondimento politico a cura della redazione del TG4 ...

Salvini ai cronisti risponde su Saviano e lo "stupro" di Valentina Nappi : Anche ad Afragola, nel napoletano, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde al post duro di Roberto Saviano. Riferendosi all'accusa di far 'passerelle' in terra di camorra, Salvini prima dice ai cronisti di "non avere tempo per polemizzare con Saviano". Poi aggiunge: "Saviano ha fatto soldi con le parole, io cerco di fare i fatti". "Ho stuprato Valentina Nappi? Ho un alibi, quel giorno ero con Saviano". risponde con una battuta il ...

Valentina Nappi shock su Instagram : “Sono stata stuprata da Matteo Salvini” : “Sono stata stuprata da Salvini”. E’ questa la frase shock postata con grande evidenza dalla star Valentina Nappi su Instagram. Nessun nuovo caso di molestie da mettere nella lista dello scandalo #metoo. La Nappi si riferisce a uno stupro “culturale”, in un lungo e articolato commento. Ma è chiaro che il post, messo in chiave così provocatoria, ha scatenato numerose polemiche. All’occhio più attento, che la ...

Valentina Nappi : "Sono stata 'violentata' da Matteo Salvini’ : Non è la prima volta che la star del settore a luci rosse, Valentina Nappi, attacca il leader della Lega, Matteo Salvini. Attraverso una pubblicazione apparsa sul proprio profilo 'Instagram', l'attrice campana appare in una fotografia dalla didascalia eloquente: 'Sono stata 'stuprata' da Salvini' - scrive la Nappi, che spiega le motivazioni di questa denuncia pubblica che lei stessa definisce di tipo sociale e culturale. Nemmeno a dirlo, la ...

Valentina Nappi - la foto choc su Instagram : “Sono stata stuprata da Salvini” : Una sua foto e la scritta “sono stata stuprata da Salvini”: così la pornostar Valentina Nappi in un post su Instagram che ha colto tutti di sorpresa. “Sono stata ‘stuprata’ da Salvini perché al di là di aspetti anche condivisibili (che pure ci sono) delle sue scelte concrete – spiega la Nappi nella didascalia del post – , e al di là del fatto che molte responsabilità non sono solo sue, Salvini ha ...

La foto choc di Valentina Nappi "Sono stata stuprata da Salvini" : Adesso al coro buonista anti-Salvini si unisce anche la porno-star Valentina Nappi . Con un post choc su Instagram l'attrice porno appare in un a foto con una didascalia eloquente 'Sono stata '...

Rocco Siffredi - il sesso - la moglie - il porno - Valentina Nappi e Malena : l’attore si confessa a 360° : Rocco Siffredi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall’1.30 alle 6.00 del mattino. Rocco Siffredi ha parlato della sua vita: “Era carino fare il giro delle chiese il 24 dicembre sera ad Ortona per rivedere un po’ di amici. Ma non sono un praticante, sono tantissimi anni che non lo faccio più. Mi ricordo la ...

La pornostar Valentina Nappi parla di sé allo Spazio K : Verranno proiettati due cortometraggi a cui seguirà un dibattito sulla pornografia tra realtà e finzione