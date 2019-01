Usa | due sparatorie in Louisiana | 5 morti È caccia all' uomo

Usa - due sparatorie in Louisiana : cinque morti - sospettato in fuga : NEW YORK - Un giovane di 21 anni è sospettato di aver ucciso cinque persone in due paesi vicini, Ascension e Livingston, a circa 110 chilometri a nord est di New Orleans. L'uomo che avrebbe compiuto ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : Usa e Norvegia vincono le due staffette - Italia settima con la maschile e decima con la femminile : I Mondiali juniores di sci di fondo, a Lahti (Finlandia), chiudono i battenti con le due staffette 4×5 maschile e 4×3,3 femminile, dopo una settimana di gare estremamente intensa. Nella gara maschile a vincere sono gli Stati Uniti, con il quartetto formato da Jake Jager, Ben Ogden, Johnny Hagenbuch e Gus Schumacher. Il tempo finale è di 45’34″7 con allungo nel finale di Schumacher, che mette i propri sci davanti a quelli di ...

Rivalutata l’efficacia di due tipi di farmaci Usati nell’asma : Una recente analisi ha valutato se due categorie di farmaci denominati, rispettivamente, antagonisti dei recettori muscarinici e beta-agonisti, costituiscano utili terapie aggiuntive, quando associate ai corticosteroidi da assumere per inalazione, per il trattamento dell’asma persistente nei soggetti di 12 anni di età o più. Nel trattamento dell’asma si usano, in alternativa o in combinazione con i corticosteroidi, due classi di farmaci ...

Bimbo di due anni trovato morto in casa - scoperta shock : madre abUsava sessualmente di lui : La coppia di adulti aveva parlato di una caduta accidentale, la polizia ha scoperto non solo che il piccolo era stato ucciso a botte ma era vittima da lungo tempo di abusi fisici e sessuali da parte della madre e del compagno di lei.Continua a leggere

Due anni di Trump tra le polemiche ma l'economia Usa vola nonostante lo shutdown : l'economia va, vola. nonostante il trentesimo giorno consecutivo di shutdown e le relative ripercussioni destinate a frenare la corsa di gennaio, il prodotto interno lordo ha sforato la soglia dei 20 ...

Due anni di Donald Trump alla Casa Bianca : un bilancio sul 2018 del Presidente Usa in 5 punti - Sky TG24 - : Il 20 gennaio 2017 il tycoon si insediava a Washington con la moglie Melania. In questi ultimi 12 mesi la sua presidenza è stata molto attiva: dalla pace con Pyongyang in politica estera alle elezioni ...

Famiglia dipendente dal web rimane chiUsa in casa per ben due anni : Non sono solo gli adolescenti a cadere vittima della dipendenza dai social e dalle app poiché, frequentemente, persino i genitori perdono il contatto con la realtà: in questo caso, infatti, un'intera Famiglia di quattro persone, residente nel Salento, si è sprangata dentro la propria abitazione per più di due anni, non riuscendo a distaccarsi dai propri dispositivi elettronici e sviluppando così una vera patologia. Tale stato di soggezione era ...

La famiglia del Salento chiUsa in casa due anni schiava di Internet : Per due anni e mezzo auto segregati in casa, incollati al computer, nutrendosi solo di merendine, biscotti e caramelle pur di non uscire di casa. Così avrebbe vissuto una famiglia del Nord Salento, in pratica tutti veri e propri schiavi di Internet. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il figlio quindicenne avrebbe anche rischiato di cadere nella trappola della Blue Whale, il folle gioco che spinge gli adolescenti al ...

Renault Clio GPL 2019 : opinioni - problemi - offerte nuova e Usata Turbo - Wave - Duel e Zen : Le auto a GPL sembrano un’ottima scelta considerate le ultime novità italiane. Oggi vedremo insieme la Renault Clio a GPL del 2019, le opinioni, i problemi, le offerte della macchina nuova ed usata, la Turbo, la Wave, la Duel e la Zen. Insomma, tutto quello che c’è da sapere sulla Clio 2019, lo troverete in questo articolo. Continuate a leggere per non perdervi nulla. Renault Clio GPL 2019: un nuovo stile La nuova Renault Clio, o meglio definita ...

Donald Trump inventa la "formula-GerUsalemme" : una sovranità per due città : Ha ottenuto il via libera delle monarchie del Golfo, con i loro miliardi fondamentali per la ricostruzione di Gaza e per il mantenimento in vita degli apparati palestinesi, sia in versione Hamas che in quella dell'Autorità nazionale palestinese del presidente Mahmoud Abbas. Ha garantito all'amico Netanyahu il sostegno incondizionato da parte americana ad ogni operazione che Israele intenda continuare a portare avanti per contrastare la ...