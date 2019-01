Uomini e Donne news | l’annuncio di Raffaella | il nuovo tronista è Andrea VIDEO

Uomini e Donne - Nilufar Addati e la confessione straziante : "Con Giordano Mazzocchi..." - una tragedia : Dopo lunghi giorni di silenzio e indiscrezioni, a rompere il silenzio ci pensano Giordano Mazzocchi e Nilufar Addatti, le due ex stelle di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ora, arriva la conferma: la loro storia pare essere quasi al capolinea. A rompere il silenzio è stata Nilufar, che su Instagr

News Uomini e Donne : Nilufar fa un’amara ammissione su Giordano : Nilufar Addati di Uomini e Donne conferma crisi con Giordano Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, inutile nasconderlo, è da diverso tempo che stanno preoccupando molto i loro numerosissimi fan. Il motivo? Lei, settimane fa, ha confessato di aver litigato con il suo fidanzato, aggiungendo però di non essere arrivati ancora al punto di decidere di lasciarsi. Da quel momento però la ex tronista di Uomini e Donne non ha più voluto parlare di questa ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi verso la scelta : Claudia preoccupata? : Claudia di Uomini e Donne nervosa prima della scelta di Lorenzo Riccardi? Lorenzo Riccardi, tra un paio di settimane, sceglierà chi sarà la sua fidanzata tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. E proprio quest’ultima, poco fa, ha fatto molto discutere i suoi numerosissimi fan. Il motivo? La giovane corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha pubblicato su instagram la canzone di Tony Colombo intitolata “Se questa volta ...

Gossip Uomini e donne - Nilufar e Giordano sempre più distanti : i fan 'Diteci la verità' : Si continua a parlare della coppia nata a Uomini e donne composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, i quali, a quanto pare, starebbero attraversando un periodo di crisi. A dare l'annuncio sui social era stata proprio l'ex tronista partenopea, la quale aveva ammesso di aver litigato con Giordano, lasciando intendere che la situazione tra lei e il suo fidanzato fosse parecchio delicata. Nilufar e Giordano, amore in crisi e i fan vogliono ...

Uomini e Donne - lo stranissimo gesto di Claudia Dionigi prima della scelta di Lorenzo : il sospetto : Chi segue Uomini e Donne di Maria De Filippi conosce bene Claudia Dionigi , la simpaticissima corteggiatrice del controverso Lorenzo Riccardi . E Claudia non fa mai nulla per caso. E la sua ultima ...

Uomini e Donne / Gemma Galgani e quel commento per Simona Ventura... - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Rocco Fredella amareggiato per la rottura con Gemma Galgani: 'Non capisco questo addio'

Uomini e donne - nuova frecciatina di Armando a Noel : 'Il mio silenzio aveva un valore' : La confessione di Armando Incarnato nelle scorse puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne è già stata battezzata dai telespettatori del programma come il "Sara Affi Fella Gate 2.0". Il cavaliere, infatti, ha parlato degli incontri segreti avvenuti con Noel Formica, lontano dalle telecamere, spiegando anche le ragioni di un simile mistero: lei all'epoca aveva dei contatti con un ex fidanzato e non voleva che tale notizia diventasse di ...

Anticipazioni Uomini e donne : Teresa bacia Andrea - Antonio rifiuta di uscire con lei : La scelta di Teresa Langella è ormai alle porte ma le sue idee sono apparse ancora abbastanza confuse nella puntata del trono classico di Uomini e donne che è stata trasmessa ieri 25 gennaio su Canale 5. In essa, la tronista ha dimostrato di essere ancora molto confusa nei confronti di Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Al primo si è avvicinata molto durante l'esterna, arrivando persino a sfiorare le sue labbra mai poi tirandosi indietro. Solo ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo riprende le corteggiatrici - tre esterne con Giulia : Le ultime puntate dedicate al trono classico di Uomini e donne hanno dedicato ampio spazio a Lorenzo Riccardi e alla sua finta scelta, organizzata per mettere alla prova Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià. Le due corteggiatrici hanno reagito male alla provocazione del tronista, che ha così dimostrato che la loro risposta, in caso di scelta, sarebbe stata positiva. Claudia, pur faticando a trattenere le lacrime, ha però ascoltato le ragioni di ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne : Giulia e Claudia spiazzate : "Mi piacerebbe avere una palla di cristallo…" : LORENZO RICCARDI, a pochi giorni dalla scelta, si confessa sulle pagine di Uomini e Donne magazine: dopo la finta scelta, a Giulia e Claudia dice che...

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani/ Uomini e Donne : "Lui è incoerente - pioggia di offese alla donna che ama!" : Ginevra Pisani parla della rottura con Claudio D'Angelo, ecco perché la coppia nata a Uomini e Donne avrebbe deciso di lasciarsi per sempre.

Uomini e donne - Tina Cipollari e il mistero di Mediaset : ecco perché Barbara D'Urso non la nomina mai : Esce allo scoperto, Barbara D'Urso , e finalmente svela perché non nomina mai Tina Cipollari . Quello della opinionista di Uomini e donne 'censurata' dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ...