Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 18 | 10

GILET GIALLI - SCONTRI ALLA BASTIGLIA/ Parigi - Ultime Notizie video : barricate in fiamme - arrivano blindati : GILET GIALLI, undicesimo sabato di proteste a Parigi: ultime notizie, SCONTRI tra polizia e manifestanti nella zona della BASTIGLIA, barricate in fiamme.

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della redazione che apre la Luigi in studio appuntamento con l’informazione in apertura Torniamo sul caso immigrazione della Sea Watch con 47 migranti a bordo al largo di Siracusa situazione bloccata con il Ministro dell’Interno Matteo Salvini conferma i porti italiani sono e resteranno chiusi Amsterdam o Berlino vi aspettano sono state le parole di Salvini possono indagare Non ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriele Luigi in studio possono indagare minacciarmi Ma io non cambio idea in Italia si entra rispettando la legge le regole per Gli scafisti è loro complici i porti italiani sono e resteranno chiusi queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla nave olandese la suocera al largo di Siracusa con a bordo 47 migranti raccolti ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sono commosso ho dentro di me lo ricordo che non finirà mai di quei giorni dal terremoto delle famiglie che avevano perso i loro cari delle famiglie che avevano perso la loro casa così sembra che nel decennale del sisma del 6 aprile 2009 tornato a L’Aquila per la prima volta dalla fine dell’ emergenza post sisma ricordando il lavoro che mi dà ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta fresca sia noi che la lega intendiamo impedire questo matrimonio della Sofferenza puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente Oppure puoi impedire lo staff di calcio e speranze di discutere la questione a livello di Unione Europea in Che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia che non resiste ai suoi istinti colonialisti ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli che facciamoli scendere creato sui social network da un gruppo di associazione organizzazione che chiedono lo sbarco di 47 migranti a bordo della Swatch che si trova un miglio da usare nella Rada di Santa Panagia l’evento da condividere sui social Per invitare il maggior numero di cittadini a dare un segno dell’accoglienza l’equipaggio della ...

?Pensioni Ultime Notizie : importo pensione Quota 100 - le previsioni : ?Pensioni ultime notizie: importo pensione Quota 100, le previsioni Pensioni ultima ora: il decreto è stato approvato lo scorso 17 gennaio dal consiglio dei ministri. I passaggi successivi prevedono la firma del presidente della Repubblica e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le norme entreranno in vigore una volta pubblicato in GU il decreto contenente le misure attinenti il reddito di cittadinanza e previdenziali. E nel ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ultime Notizie : Inglese nel mirino dell'Atalanta - plusvalenza per De Laurentiis? : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie: Roberto Inglese è nel mirino dell'Atalanta, proposto intanto Allan Saint-Maximin, ma costa molto.

Shutdown Usa è finito/ Ultime Notizie - Trump sigla la tregua armata con i Democratici 'Ma solo per 20 giorni' : Shutdown Usa è finito/ Ultime notizie, Trump sigla la tregua armata con i Democratici "Ma solo per 20 giorni". Poi sarà di nuovo Shutdown

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta è stato trovato morto anche il secondo disperso dell’incidente aereo è venuto ieri Sotto il router tra un ultraleggero da turismo e un elicottero le operazioni di ricerca non ho concluso il bilancio finale di morti e due feriti gravi è previsto a breve il sopralluogo dei tecnici investigatori dell’agenzia nazionale per la sicurezza del volo il piccolo New Line è ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta perché non ce l’ha fatta il piccolo io la invito per i tori l’hanno raggiunto alle 1:25 di stanotte dopo 13 giorni di schiavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio Total en la località vicino a Malaga ma il bimbo era Santa Rita darne l’annuncio su Twitter della Guardia civile ha preso la notizia il padre del piccolo avuto un malore ed è ...

Ultime Notizie Roma del 26-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale non ho ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitalini non ce l’ha fatta il piccolo Julien i soccorritori l’hanno raggiunto il 125 di stanotte dopo 13 giorni di scavi senza sosta nel pozzo dove è caduto il 13 gennaio a Total hanno una località vicino a Malaga nel Bimby senza vita disgraziata mente nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente non è stato possibile hashtag riposi in ...

Calciomercato Milan/ Ultime Notizie : Denis Suarez del Barcellona è stato a un passo - ma... : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Denis Suarez del Barcellona è stato davvero molto vicino ai rossoneri. Intanto arriva un giovane talento dalla Grecia.

Sea Watch 3/ Ultime Notizie - l'Olanda dice no alla proposta italiana 'Il comandante trovi un porto sicuro' : Sea Watch 3/ Ultime notizie, l'Olanda dice no alla proposta italiana "Tocca al comandante trovare un porto sicuro per la sua nave, non abbiamo obblighi"