Tragico incidente in Brasile | crolla una diga | 9 morti e 354 dispersi

Bologna - Tragico incidente : 21enne muore schiacciata nella sua auto : Bologna in lutto dopo l'immane tragedia che si è verificata nei giorni scorsi, precisamente nel piccolo comune di Fiorentina. La giovane Carlotta Monti, di appena ventuno anni, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto su un tratto autostradale della A14, nelle vicinanze di San Michele. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, infatti, la ragazza, studentessa presso l'Università di Ferrara e già lavoratrice ...

Catania - Tragico incidente : morti due cugini di 16 e 19. Santo e Andrea erano campioni di lotta : Il drammatico schianto con un'auto ha spezzato la vita di Santo Rapisarda e Andrea Zappalà, due giovani che erano anche grandi talenti dello sport etneo. La procura ha aperto un’inchiesta.Continua a leggere

«Il tuo sorriso la tua più grande forza». Una madre di 3 figli la vittima del Tragico incidente : Massa - Si chiamava Marzia Della Tommasina, 44 anni, sposata e madre di tre figli, la donna che è morta nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale poco prima dell'1,30. La ...

Drogato e senza patente causa un Tragico incidente sulla Casilina - muore una donna : Una donna, Rossana Giacchino , è rimasta tragicamente uccisa in un tragico incidente a Monte Compatri. I carabinieri della stazione di Colonna hanno arrestato un 49enne romano che, ieri sera, sulla ...

Tragico incidente nel casertano : investito da un'auto - Giuseppe muore sul colpo : Un terribile incidente, purtroppo mortale, è avvenuto nella serata di lunedì 7 gennaio nel comune di Aversa, centro abitato in provincia di Caserta. A perdere la vita è stato un uomo sulla trentina, violentemente investito da un’automobile in via Salvo D’Acquisto, non molto lontano dal locale Palazzetto dello Sport. Sebbene il conducente del veicolo abbia arrestato la marcia per prestare i primi soccorsi e allertare l'ambulanza, per l'uomo non ...

Tragico incidente nel napoletano : investe un ciclista - poi si schianta e muore : L'inizio del nuovo anno si macchia subito di sangue a causa di un gravissimo sinistro stradale avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 3 gennaio 2019. Il Tragico incidente mortale si è verificato nel piccolo comune vesuviano di Marano, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli, precisamente all'altezza di via Campana, arteria stradale che collega appunto i comuni di Marano di Napoli e Quarto. Il racconto dei fatti A perdere la vita è ...

Tragico incidente in moto : muore centauro 36enne - un altro ferito in ospedale

Tragico incidente : centauro estratto da lamiere di un furgone

Tragico incidente a Cassino : morta giovane mamma. In auto con lei anche i figli : Margherita Risi avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno di Natale. Avrebbe spento 36 candeline se un tremendo incidente stradale non se la fosse portata via poche ore prima della Vigilia di Natale. Margherita, giovane mamma, ha perso la vita in uno schianto avvenuto poco dopo mezzogiorno di domenica 23 dicembre lungo la superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo della Folcara. Con lei, in auto, anche i suoi due figli, ...

Tragico incidente sulla Cassino-Sora : muore una donna - feriti i due figli : È di un morto e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi, 23 dicembre, sulla superstrada Cassino-Sora. A perdere la vita è stata una donna, l'incidente caratterizzato dal violentissimo scontro tra due auto è accaduto all'altezza dell'uscita di via Agnone. Lo schianto, le prime ricostruzioni La superstrada tra Cassino e Sora è un importante snodo, fondamentale per la viabilità della zona. ...

Michele - morto a 20 anni nel Tragico incidente di Calcinato : Quattro amici, tutti giovanissimi, viaggiavano lungo una strada nella campagna bresciana quando nei pressi del cavalcavia...

Calabria - 2 giovanissimi ragazzi muoiono in un Tragico incidente stradale : Poche ore fa un drammatico incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di due giovanissimi ragazzi che avevano 18 e 19 anni. Uno dei due ragazzi è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale ed è deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle gravissime ferite riportate. Calabria, incidente stradale mortale: due ragazzi perdono la vita Nella notte di oggi 20 dicembre due giovani ragazzi di soli 18 e ...

Salerno - Tragico incidente : muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni - tre feriti : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di due giovani persone, quella che si è verificata purtroppo sulle strade nel corso della notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre. Il drammatico episodio si è consumato nella provincia di Salerno, precisamente sulla strada statale 19 che fa da collegamento tra Eboli e Battipaglia. Ben tre le autovetture coinvolte nell'incidente, secondo quanto riferisce il noto sito di Sky Tg24, di ...

Flixbus - Tragico incidente a Zurigo : muore un'italiana di 37 anni : Un pullman Flixbus partito da Genova si è schiantato contro un muro sull'autostrada A3, nei pressi di Zurigo. Una donna italiana di 37 anni è morta e 44 sono rimaste ferite: tre...