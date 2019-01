Tragedia sul ghiacciaio del Rutor | trovati morti anche i due dispersi Arrestato il

Memorial per i morti sul Monte Cefalone a due anni dalla Tragedia : L'Aquila - Un convegno all’Aquila dedicato all’HEMS (Helicopter Emergency Medical Services), agli sviluppi futuri dell’eliambulanza, ma anche l’intitolazione, a Teramo, di un parco fluviale che porta il nome di Davide De Carolis. Due importanti iniziative per commemorare le vittime di Monte Cefalone, l’incidente che ha coinvolto l’elicottero del 118 dell’Aquila il 24 gennaio 2017, quando persero la vita i cinque membri dell’equipaggio ...

Migranti - 117 morti sul gommone : Tragedia in mare/ Ultime notizie - Orlando : 'Salvini - ci sarà una Norimberga' : Migranti, nuova strage nel mar Mediterraneo: naufraga gommone con 20 persone. Soltanto tre persone sono state tratto in salvo: morti tutti gli altri ?

Se sulla Tragedia di Avellino la giustizia non basta : Questa mattina il tribunale di Avellino ha condannato otto imputati al termine del processo di primo grado sull’incidente del 28 luglio 2013 nel quale persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato da un viadotto autostradale. Il tribunale ha comminato pene per un totale di oltre 53 anni d

Tragedia in montagna : bimba di 8 anni muore mentre va sullo slittino. Grave la mamma : Una bambina di otto anni è morta venerdì 4 gennaio verso le 13 dopo un incidente sulla pista da slittino del Renon. Nuovo incidente mortale sulle piste da sci. È successo nella provincia di Bolzano. La piccola stava andando sullo slittino insieme alla mamma quando la slitta, per cause che per il momento sono rimaste ignote, ha perso il controllo finendo contro un albero. La piccola, come riferisce il quotidiano Alto Adige, è morta praticamente ...

Nuova Tragedia sulla neve - bimba di 8 anni muore in Alto Adige : Una vittima, stando alle prime informazione sarebbe una bambina di 8 anni, e un ferito in modo grave - probabilmente la madre, è il tragico bilancio di un incidente con la slitta avvenuto al Renon in ...

Aumenta il numero di morti sul lavoro - pesa la Tragedia di Genova : Il crollo del ponte Morandi a Genova fa salire il bilancio delle morti sul lavoro: nei primi 11 mesi del 2018 i casi di infortunio denunciati all’Inail sono stati 592.571, in aumento dello 0,5% rispetto all’analogo periodo del 2017. Gli infortuni con esito mortale sono stati 1.046, 94 in più rispetto alle 952 denunciate tra gennaio e novembre del 2017 (+9,9%). L’aumento, spiega l'Inail, è dovuto, oltre ai 37 ...

Tragedia scampata sulle Dolomiti bellunesi - solo due abitazioni distrutte : Le feste natalizie sulle Dolomiti hanno rischiato di trasformarsi un una Tragedia. Un incendio ha divorato due abitazioni sulla parte bellunese delle Dolomiti, a Zoldo Alto, in località Mareson ieri, giovedì 3 gennaio 2019. In queste ore i diversi vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme già dalla sera di ieri, stanno ultimando lo spegnimento di alcuni focolai ancora vivi tra le assi arse durante queste ore. Moltissima la paura provata ...

Tragedia di Sauze - quattro indagati per la morte della bambina morta sulla pista da sci : La procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Camilla Compagnucci , la bambina di 9 anni romana che ha perso la vita ieri sulle piste di Sauze d'Oulx. Il pm ...

Tragedia in montagna - bimba di 9 anni muore dopo l'incidente sulla pista : stava sciando con il padre : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx, Torino,, in alta Valle di Susa. Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto ...

Sfera Ebbasta preannuncia il suo ritorno sul palco dopo la Tragedia di Corinaldo : Il trapper più ascoltato su Spotify nel 2018, Sfera Ebbasta, è tornato attivo sui social-media per preannunciare online il suo ritorno sul palco a seguito della drammatica vicenda di Corinaldo che è costata la vita a sei persone, finite schiacciate dalla calca che, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre, era accorsa in massa all'uscita del locale Lanterna Azzurra per via di uno spray urticante al peperoncino spruzzato nel locale. Sfera Ebbasta e ...

Consiglio comunale aperto a Corinaldo sulla Tragedia della discoteca : Una seduta aperta del Consiglio comunale di Corinaldo dedicata alla tragedia della discoteca 'Lanterna azzurra' in cui, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, sono morti cinque minorenni e una ...