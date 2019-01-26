Traffico Roma del 26-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 26-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE CENTRO RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO CITTA’. RISOLTI INVECE I PROBLEMI LEGATI AD INCIDENTE SU VIA DELLA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SULLA VIA SALARIA A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA CASTE GIUBILEO IN USCIT DA Roma QUINDI VERSO IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER UN CANTIERE SULLA VIA FLAMINIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO POCO Traffico SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, BREVI RALLENTAMNTI RALLENTAMENTI SOLO SULLA FLAMINIA ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma CENTRO LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEDE SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA TUSCOLANA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 13:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CON CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DA VIA TUSCOLANA ALL’AEROPORTO DI CIAMPINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI CITTÀ. DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 11:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA C. COLOMBO LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TRIONFALE AL BIVIO CON VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO VERSO IL CENTRO CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI BOCCEA TRA VIA EMIDIO ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 11:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA C. COLOMBO LUNGO LA CAREGGIATA ESTERNA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER UN INCIDENTE SU VIA TRIONFALE AL BIVIO CON VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO VERSO IL CENTRO CITTÀ. RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DI BOCCEA TRA VIA EMIDIO ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 09:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CENTRO RIAPERTO PONTE PALATINO, IN PRECEDENZA CHIUSO AL Traffico PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE. RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. Traffico NELLA NORMA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 09:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CENTRO RIAPERTO PONTE PALATINO, IN PRECEDENZA CHIUSO AL Traffico PER PERMETTERE LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE. RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA NUOVA PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. Traffico NELLA NORMA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 08:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CENTRO PER LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE CHIUSO PONTE PALATINO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE AVENTINO. SULLA VIA FLAMINIA NUOVA SI VIAGGIA A RILENTO PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. PER IL RESTO IL Traffico ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 08:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CENTRO PER LA RIMOZIONE DI UN VEICOLO A SEGUITO DI INCIDENTE CHIUSO PONTE PALATINO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE AVENTINO. SULLA VIA FLAMINIA NUOVA SI VIAGGIA A RILENTO PER UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE CENTRO. PER IL RESTO IL Traffico ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE IN QUESTE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. PRIMO WEEKEND DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 GENNAIO, ED ANCORA PER IL 2 E 3 FEBBRAIO. PER CONSENTIRNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO ISTITUITO ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 19:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA PRENESTINA E VIA DELLA BUFALOTTA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DI S. ALESSANDRO E LO SVINCOLO PER LA A24. RALLENTAMENTI PER Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI ED GRA, IN QUEST’ULTIMA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 19:30 (Di sabato 26 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONA SERA SULLA VIA FLAMNINIA PER LAVORI ANCORA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. E SEMPRE VERSO Roma CENTRO FILE SULLA SALARIA TRA VIA CORTONA E L’AEROPORTO DELL’URBE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIAL EST E SULLA TANGENZIALE EST FILE VERSO LO STADIO DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA APPIO CLAUDIO A VIA ACERENZA DIREIZONE Roma CENTRO DOMANI, ALLE 18 È IN PROGRAMMA LA TRADIZIONALE FIACCOLATA IN RICORDO DEGLI STERMINI DIMENTICATI. IL CORTEO PARTIRÀ DALL’ESQUILINO E RAGGIUNGERÀ LA LAPIDE POSTA IN VIA DEGLI ZINGARI DOPO AVER PERCORSO VIA URBANA E VIA DEI CAPOCCI. CHIUSURE E DEVIAZIONI PER IL TEMPO ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - VAIstradeanas : 19:31 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -
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