Traffico Roma del 26-01-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 25-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 19:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA PRENESTINA E VIA DELLA BUFALOTTA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA CON CODE TRA VIA DI S. ALESSANDRO E LO SVINCOLO PER LA A24. RALLENTAMENTI PER Traffico SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI ED GRA, IN QUEST’ULTIMA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 19:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA VIA DELLA BUFALOTTA; DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER CASTEL GIUBILEO. SEMPRE IN ESTERNA CODE PER Traffico TRA LAURENTINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD. CODE ANCHE IN ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 18:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DA VIA SALARIA A VIA FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLANOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 18:20 R.B. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER INCIDENTE DA VIA SALARIA A VIA FLAMINIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA; IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLANOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 17:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA PONTINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24. CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 17:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA PONTINA E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA BUFALOTTA E L’USCITA PER LA A24. CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 16:50 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA C. COLOMBO E L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24. CODE A TRATTI PER Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E L’USCITA PER ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DI PORTA FURBA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZZA DI VIA CALLISTO II, NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 15:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico IN CODA PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DI PORTA FURBA, IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE CON CODE ANCHE SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZZA DI VIA CALLISTO II, NELLE DUE DIREZIONI. CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . IN ZONA PRATI CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DI VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA COLA DI RIENZO E PIAZZA CAVOUR PER UNA MANIFESTAZIONE IN ATTO. ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . IN ZONA PRATI CHIUSA LA CORSIA CENTRALE DI VIA COLA DI RIENZO TRA PIAZZA COLA DI RIENZO E PIAZZA CAVOUR PER UNA MANIFESTAZIONE IN ATTO. ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SEGNALATI ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA ISTITUITO POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . RALLENTAMENTI DI CONSEGUENZA SUL RACCORDO ANULARE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA O VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA CODE SULLA SALARIA PER LAVORI AL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 25-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDI’ 25 GENNAIO 2019 ORE 09:50 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … ANCORA CODE SULLA FLAMINIA O VERSO IL CENTRO PER UN RESTRINGIMENTO DELLA SEDE VIARIA POCO DOPO LO SV DEL RACCORDO ANULARE . CODE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, SULLE DUE CARREGGIATE, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA FLAMINIA CODE SULLA SALARIA PER LAVORI AL MANTO STRADALE ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 07 | 30
VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 26-01-2019 ore 07:30 (Di sabato 26 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DI SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 07:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SCORREVOLE IN QUESTE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. PRIMO WEEKEND DI LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE SULLA VIA APPIA ANTICA. IL CANTIERE È PROGRAMMATO PER OGGI E DOMANI, DOMENICA 27 GENNAIO, ED ANCORA PER IL 2 E 3 FEBBRAIO. PER CONSENTIRNE IL REGOLARE SVOLGIMENTO ISTITUITO UN SENSO UNICO DI MARCIA DALLA CHIESA DEL QUO VADIS ALL’INCROCIO CON VIA DELLE MURA LATINE/VIA DI PORTA ARDEATINA. PREVISTE LIMITAZIONI AL TRANSITO PER I MEZZI DI PESO SUPERIORE 3,5 TONNELLATE, ANCHE SULLLA VIA ARDEATINA ALTEZZA INCROCIO CON VIA DELLE SETTE CHIESE DIREZIONE QUO VADIS. DEVIATE LE LINEE BUS 118 E 218. CORTEO NEL POMERIGGIO, DALLE 15.30 ALLE 18.00, LUNGO VIALE DUILIO CAMBELLOTTI TRATTO TOR BELLA MONACA – VIA DEL ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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