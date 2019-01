Tra le star va il trend della «retromarcia al ritocco»

Huawei RomaOstia - Meucci e STraneo star della mezza più partecipata d'Italia : L'EXPO AL SALONE DELLE FONTANE L'Expo Huawei RomaOstia, ritorna al Salone delle Fontane dell'EUR, con espositori di grande qualità e servizi strettamente collegati al mondo della corsa e con la ...

Life if is STrange 2 : Ecco perchè non è possibile acquistare i singoli Episodi : Da ieri è disponibile il secondo Episodio di Life is Strange 2, il quale ha attirato a se non poche critiche da parte dei giocatori, a causa dell’impossibilità di acquistarlo singolarmente. Dontnod Entertainment è intervenuta sulla questione spiegando il motivo che ha spinto il team a vendere il pacchetto completo piuttosto che i singoli Episodi. Life is Strange 2: Gli Episodi non sono acquistabili ...

Insonnia : 5 rimedi per conTrastarla e dormire serenamente : L'Insonnia è un disturbo che non permette all'organismo di riposare correttamente. Spesso e volentieri viene ignorata o combattuta in maniera errata, ma con alcuni semplici consigli è possibile, nel tempo, combatterla ed eliminarla definitivamente. Ovviamente è importante ricordare che quanto descritto di seguito non deve mai considerarsi un sostitutivo di cure e terapie mediche, poiché vi sono casi in cui l'Insonnia è causata da problematiche ...

Starbucks - i conti trimesTrali battono le attese : Ricavi record per Starbucks nel primo trimestre dell'anno. La catena americana di caffetterie ha messo a segno un giro d'affari pari a 6,6 miliardi di dollari, in aumento del 9% rispetto allo stesso ...

ConTrastare discriminazione e sessismo : l'associazione Presenza Femminista si presenta alla Marsica : 'Ho incontrato Presenza Femminista durante la scuola politica che ogni anno è tenuta da Be Free , cooperativa sociale che opera da anni contro tratta, violenze e discriminazioni, ndr, dichiara ...

Bebe Rexha - la pop star exTra large si sfoga sui social : "Gli stilisti non mi vogliono. Per loro sono troppo grassa" : In corsa ai Grammy nella categoria 'Miglior artista Emergente', è balzato agli onor di cronaca uno sfogo che l'artista ha pubblicato sul suo profilo Instagram: 'Gli stilisti non mi vogliono, sono ...

Nba - Tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo poTranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

X-Files 11 su Rai4 con la guest star Haley Joel Osment de Il Sesto Senso - Trame episodi 24 gennaio : Torna X-Files 11 su Rai4 con un triplo appuntamento. Stasera, 24 gennaio, andranno in onda ben tre episodi dell'undicesima stagione della serie con protagonisti gli ormai celebri David Duchovny e Gillian Anderson. Si parte con l'11x05 dal titolo "Ghouli." Due ragazze adolescenti si aggrediscono a coltellate credendo, entrambe, di trovarsi di fronte a un mostro noto come il nome di Ghouli. Mulder e Scully indagano sul caso dopo che Dana ha ...

Balotelli - adesso dimosTra chi sei : da una maglia ‘Azzurra’ all’alTra con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Voleva far arrestare il marito dell’amante : condannato il magisTrato Vincenzo Ferrigno : Il magistrato è stato condannato a 8 mesi di reclusione - pena sospesa - con l'accusa di abuso d'ufficio: tentò di far arrestare il marito dell'amante.Continua a leggere

Cgil - la Camusso vuole restare nella segreteria. Traballa l'accordo per Landini presidente : Frenata in Cgil sull'accordo che voleva Maurizio Landini al vertice del sindacato e Vincenzo Colla vicesegretario generale. L'intesa, che avrebbe evitato la spaccatura della confederazione, presenta ...

Consiglio Vda - conTrastare 'ndrangheta : ANSA, - AOSTA, 23 GEN - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ritiene che "debbano essere adottate tutte le misure necessarie per contrastare qualsiasi tentativo di condizionamento esterno a ...

La Tracklist di Start di Ligabue : annunciate le canzoni del nuovo album : Si intitola Start il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue, anticipato dal singolo Luci d'America, già in rotazione radiofonica e in digital download. In Start ci saranno 10 tracce, da Polvere di stelle che apre la tracklist a Il tempo davanti che la chiude. Ancora noi, Quello che mi fa la guerra e poi Mai dire mai e Certe donne brillano oltre al già citato primo singolo Luci d'America. Nel disco ci saranno anche Vita morte e miracoli, La ...

Ligabue - la Tracklist del nuovo album 'Start' - in attesa delle date del tour negli stadi - : ... "Polvere di stelle" "Ancora noi" "Luci d'America" "Quello che mi fa la guerra" "Mai dire mai" "Certe donne brillano" "Vita morte e miracoli" "La cattiva compagnia" "Io in questo mondo" "Il tempo ...