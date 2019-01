Torino | Valentino Mazzola | festa per i 100 anni della nascita Cairo | Emozioni

Il Torino celebra Valentino Mazzola : cent'anni fa la sua nascita : Oggi allo Stadio Filadelfia si celebra il centenario della nascita di Valentino Mazzola. Tra le iniziative, anche la presentazione ufficiale del francobollo emesso dal Ministero dello Sviluppo ...

Grande Torino - un francobollo in ricordo di Valentino Mazzola [FOTO] : Poste Italiane comunica che oggi 26 gennaio 2019 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato a Valentino Mazzola, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non ...

