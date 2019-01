Tiki Taka | domenica 27 gennaio ospite speciale Osvaldo

Ciccio Graziani/ 'Sono il campione del Mondo 1982 - entro o vado a Tiki Taka?' - Mai Dire Talk - : Ciccio Graziani ospite dell'ultima puntata di Mai Dire Talk, il programma della Gialappa's Band condotto da Mago Forest su Italia 1

Wanda Nara infiamma gli studi di Tiki Taka : Wanda Nara ha messo praticamente la parola fine alla lunga querelle sul rinnovo di contratto tra l'Inter e Mauro Icardi. L'incontro sancirà il rinnovo con lauto adeguamento dell'ingaggio del capitano con la clausola rescissoria che verrà o sensibilmente ritoccata verso l'alto o definitivamente tolta. La bella argentina si era già mostrata propensa al dialogo al momento del ritiro del Tapiro d'Oro da parte di Striscia La Notizia, e dagli studi di ...

Derby in casa Palmas-Magnini - Giorgia svela i retroscena a Tiki Taka : “Filippo vuole che Icardi rinnovi - io no” : Giorgia Palmas ospite a ‘Tiki Taka’, la bellissima ex Velina racconta il suo Derby con il fidanzato Filippo Magnini ed il fratello interista Giorgia Palmas, da tifosa rossonera incallita e presentatrice di Milan Tv, ha presenziato ieri a ‘Tiki Taka‘. La bellissima ex Velina ha voluto esprimere la sua opinione sul tema che in questi giorni di calciomercato sta infiammando l’ambiente rossonero: il trasferimento ...

Ascolti TV | Domenica 20 gennaio 2019. Fazio 14.8%-13% - Dottoressa Giò 10.9%. Domenica In 18.2%-17% - Soap 12.7% - Domenica Live 16.2%. Tiki Taka 5.7% : La Dottoressa Giò Nella serata di ieri, Domenica 20 gennaio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.701.000 spettatori pari al 14.8% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.199.000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.485.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.288.000 ...

Wanda Nara sexy a Tiki Taka - la moglie di Icardi ‘incanta’ anche il microfonista [VIDEO] : Wanda Nara, il suo microfonista ed il backstage sexy di ‘Tiki Taka’: la moglie di Icardi sempre più bella nella trasmissione di Pierluigi Pardo Con il ritorno della Serie A sui campi di calcio, anche Wanda Nara fa il suo rientro negli studi di ‘Tiki Taka’. La bellissima Wags, moglie di Mauro Icardi, ha postato tra le sue storie Instagram alcuni video del backstage della trasmissione di commento al campionato. La ...

Tiki Taka si unisce a Pressing e conquista la domenica su Canale 5 : Tiki Taka conquista la domenica di Canale 5. Dopo sei anni e 195 puntate su Italia 1, il programma di intrattenimento curato dalla testata SportMediaset, diretta da Alberto Brandi, con la ripresa del campionato si “incontrerà” con “Pressing” dando vita a una seconda serata che unirà cronaca e attualità a critica e approfondimento. Il talk show sportivo condotto da Pierluigi...

Pardo - l'imitazione è gia virale. Aspettando… Tiki Taka! : In attesa di tornare alla guida di Tiki Taka , da questa domenica in onda su Canale 5 alle ore 23,30, Pierluigi Pardo è stato protagonista di una simpatica irruzione negli studi di 'Mai Dire Talk' . ...

Rinnovo Icardi - l'Inter vuole incontrare Wanda prima di Tiki Taka : Un altro messaggio criptico , giusto per mettere altro pepe nella trattativa. Del resto si sa, tenere sulle spine la controparte può essere una tattica vincente e allora ecco che Wanda Nara torna all'...

Tiki Taka - cambia data ed orario del programma sportivo : Tiki Taka è una trasmissione sempre molto seguita ed adesso viene ‘trasferita’ su Canale 5, fino ad adesso è andato in onda su Italia 1. Il talk show sportivo condotto da Pierluigi Pardo negli anni si è confermato in termine di ascolti e da domenica 20 gennaio cambierà canale. Il presentatore sarà sempre Pierluigi Pardo, al fianco da Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi. Ospiti fissi in studio Giampiero Mughini e ...

Tiki Taka conquista la domenica di Canale 5 : il talk show sportivo di Pierluigi Pardo asfalta “Pressing” : Sei anni e 195 puntate dopo, Tiki Taka lascia Italia 1 per approdare su Canale 5. Con la ripresa del campionato infatti, il programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo si “incontrerà” con Pressing (assorbendolo di fatto) e andrà in onda la domenica sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, dando vita così a una nuova seconda serata. E pensare che neanche un mese fa si vociferava una possibile chiusura del programma, a causa di un ...

