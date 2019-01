Tfr e liquidazione | riduzione stipendio in busta paga è ammessa

Tfs e Tfr in Certificazione Unica 2019 : come vedere la cifra in liquidazione : Tfs e Tfr in Certificazione Unica 2019: come vedere la cifra in liquidazione CU 2019 e TFR-TFS Il Tfr maturato nella Certificazione Unica 2019 si legge nell’apposita sezione dedicata al Trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata. Questo significa che nella sezione non si troverà solo il Tfr, ma anche tutte le altre prestazioni in forma di capitale ...