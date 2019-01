Terremoto | il commissario | “Ci saranno cantieri importanti nel 2019”

meteoweb.eu

(Di sabato 26 gennaio 2019) “In questo 2019 è nostra intenzione avviarenelle aree del cratere per la ricostruzione post sisma”: a dirlo all’ANSA e’ stato ilstraordinario Piero Farabollini, a margine del convegno “Pianificazione e futuro” che si e’ svolto a Campi di Norcia.“Abbiamo individuato alcune situazioni che potrebbero velocizzare molto l’iter delle autorizzazioni per l’avvio dei, in particolare per il recupero degli edifici con danni lievi”, ha aggiunto.“Stiamo lavorando – ha detto ancora Farabollini – all’ipotesi di dare competenze maggiori ai Comuni, magari irrobustendo i loro uffici tecnici e affidare più responsabilità ai progettisti incaricati”. Alcune novità potrebbero esserci anche sul contributo ai professionisti.“E’ nostra intenzione ...